Млад български джаз и световни хитове на Soul and Funk Party в „Топлоцентрала“ с „Новините в джаза“ и специални гости

С енергия за предстоящите празници ще ни зареди Soul and Funk Party на 15 декември от 20 ч. в РЦСИ „Топлоцентрала“ с пламенните изпълнения на ръководения от Михаил Йосифов състав „Новините в джаза“ с вокалисти Велека Цанкова и Лъчезар Кацарски и с гост вокалист Нора Караиванова. „Ще направим китка от най-хубавото от соул и фънк музиката, което на нас най-много ни харесва. Осланяме се на нашия вкус.“ – коментира по Jazz FM Михаил Йосифов. Любителите на класическите изпълнения в соул и фънк стилистика ще чуят хитове от репертоарите на Арита Франклин и Kool & The Gang, на Рей Чарлз и Earth, Wind & Fire, песни от филма Blues Brothers, а интересуващите се от нова българска музика ще останат изключително приятно изненадани. „Шарен е репертоарът и доста дълъг. Имаме и авторски творби. Някои са направени специално за случая, а други – по-отдавна.“ – добави Михаил Йосифов. Нора Караиванова ще представи две от съвместно продуцираните преди време песни – „Коледа“ и „Искам те“.

Велека Цанкова ще изпълни прозвучалите като хитове още от първото слушане „Стъпки в пясъка“ и „Околосветско пътешествие“. Те са от краткосвирещия албум, издаден по време на пандемията. Лъчезар Кацарски ще ни срещне със своите авторски песни. „Когато сме свирили тези заглавия на живо, наблюдавам, че те страшно зареждат хората. А сега в този гигантски състав с петчленна брас секция и четиричленна ритъм секция – то си е огромен бенд – стават помпозно. Ще бъде много красиво! Съдейки по репетициите, ще е много енергизиращо.“ – няма съмнения за настроението на концерта Михаил Йосифов.

На участниците в „Новините в джаза“ той предрича десетилетно присъствие в музиката: „Защото това са много талантливи млади хора.“ В бенда са Михаил Йосифов – тромпет, Александрос Красидис – тенор саксофон, Николай Костадинов – пиано, Красимир Зафиров – китара, Ивайло Манев – барабани, Калина Андреева – контрабас. Но тъй като тя е на турне в САЩ, за този концерт ще я замести Самуил Даскалов. В големия оркестър в петък вечер Георги Ангелов ще свири на тромбон, Гален Николов – на баритон саксофон, Иван Йорданов – на алт саксофон. „Ще бъдем една голяма компания, ще бъде много весело, репертоарът звучи много красиво. Тези млади хора го пеят и свирят прекрасно.“ – не пести суперлативите Михаил Йосифов.

Александрос Красидис откроява значимостта на тази подкрепа за устремилите се към бъдеще в джаза музиканти: „За нас, младите, е много важно да свирим с такава известна личност и толкова прекрасен човек като Михаил Йосифов. Това, че той иска да свири с нас, да ни показва музиката и ние да ставаме все по-добри, е уникално. Всеки път научаваш нещо ново и винаги излизаш щастлив от учебната зала. Ние сме млади музиканти и енергията, с която свирим с този прекрасен човек, е винаги хубава.“ Младите от „Новините в джаза“ се надяват да обиколят България, да свирят в Европа, да печелят конкурси. За следващата година вече е планирано да запишат албум с авторска музика.

Като преподавател и лидер на формацията Михаил Йосифов постига нещо важно – респектът към него да не бъде страх, а вдъхновение за разгръщане на таланта. „Преподаването на тези млади хора не е задължение, а запознаване с други запалянковци като мен на тема музика и джаз. Голямо удоволствие е, че има с кого да споделяме тези емоции. Джазът е моята първа музикална любов. Всекиго, когото видя, че има това отношение към музиката, чувствам като брат и съмишленик. Моята цел е колкото мога да помогна на тези хора да усетят тръпката на живо. Те са също влюбени в тази музика и това е най-красивото нещо. Тя ни влияе и когато излизаме на сцената, ние по същия начин влияем на хората. Чувствам като мисия да предам на тази любов на хората – на младите музиканти и на аудиторията. Това храни моята душа.“ – щастлив е музикантът.

Още много светли мигове предстоят. През следващата година „Новините в джаза“ се отправят на национално турне със седем концерта в страната, съпроводени от майсторски класове в музикалните училища и специализирани паралелки в съответните градове. Тази обиколка, както и издаването на албума с авторска музика, са подкрепени от Национален фонд „Култура“. „Искаме да привлечем колкото се може повече хора към джаз музиката!“ – разкри усмихнат Михаил Йосифов.

Концертът Soul and Funk Party тази вечер ще бъде съпътстван от сет на DJ Емил Йорданов. Това е поредно събитие в сътрудничеството на Михаил Йосифов с ArtLIVE, започнало с концертите „Ваксина“ по време на пандемията, включващо „Приказки за джаза“, развило се до „Пролетен приказен бал – Завръщане в епохата на суинга“, който догодина ще има второ издание. И тъй като ArtLIVE на Васил Къркеланов и Натали Нейкова ще има нова платформа, на самото шоу тази вечер ни очакват изненади.

На още едно коледно събитие ни кани Михаил Йосифов като преподавател в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и ръководител на Бигбенда на академията. На 21 декември от 19 ч. в Зала 11 на НДК (кино „Люмиер“), ще слушаме джаз бенда с камерен оркестър и солисти от НМА с музика от репептоара на Ела Фицджералд и Франк Синатра. Събитието е от Новогодишния музикален фестивал, организиран от Националния дворец на културата.