Мюзикълът „Спирка приятелство“ на Школа за музика и танци „Орион“ споделя желанието на младите артисти да са добри хора и истински приятели

Мечтите си за живота споделят чрез своите персонажи в авторския мюзикъл „Спирка приятелство“ младите таланти от Школа за музика и танци „Орион“. Ръководителят Мануела Генова е автор на музиката, а либретото е на Лора Димитрова. В постановката децата играят самите себе си, изразявайки желанието си да са добри хора и истински приятели. Премиерата е на 6 февруари от 19:30 ч. в РЦСИ „Топлоцентрала“.

В школата за музика и танци „Орион“ младите таланти се развиват във всяка насока, необходима за изграждането на мюзикъл – вокално, актьорско и танцово майсторство. „Това, което правим, го правим с много любов.“ – посочва Мануела Генова. Изграждането на „Спирка приятелство“ започва с разговори с тях за нещата, за които мечтаят, които харесват, които ги карат да се чувстват тъжни. „Те абсолютно открито споделиха.“ – разказва Мануела Генова. Лора Димитрова е впечатлена от тяхната откритост към живота: „Концепцията ни бе да създадем пълнокръвни образи по техните мечти и представи за света, което да обвържем в една интересна история за малки и големи.“

Участниците в мюзикъла се споделят чрез своите персонажи и на сцената виждаме тяхната представа за живота – да са добри хора и истински приятели. Разказвайки, те изграждат своите герои, а авторите съпреживяват и влизат в тези образи. „Когато децата говорят за своите мечти, аз ги виждам в очите им. Усещайки техните радости, се появиха мелодиите. Те принадлежаха на децата, които ще ги изпеят.“ – разказва Мануела Генова.

В „Спирка приятелство“ всички деца заедно създават вълшебството. Работата по мюзикъла е израстване в житейски и творчески план както за тях, така и за авторите. „Вдигнахме летвата си, за да можем да представим мюзикъла максимално добре. Самият процес на изработване на творбата ни направи по-големи професионалисти и по-смели.“ – посочва Мануела Генова. С работа върху взет от живота материал творческият процес изисква вглеждане и взаимност. Първоначалният страх на младите артисти дали ще се справят достатъчно добре отстъпва на ентусиазма за изразяване. „Сплотихме се още повече, преоткрихме елементи от своето детство. Бях буквално на ръба да бъда обляна в сълзи – толкова реалистично и вълшебно изглежда всичко.“ – казва за ефекта от спектакъла Лора Димитрова.

Школата за музика и танци „Орион“ работи в Държавен културен институт Къща музей „Панчо Владигеров“ – място на духа, където се е раждала преминала през времето музика, част от нашата идентичност. Разбирането за това се отразява на младите таланти и тяхното изкуство, посочва Мануела Генова: „Те много добре усещат какво свято място е тази къща. Директорът Надя Сотирова е наша невероятна подкрепа и винаги се е отнасяла към децата с любов. Те тук се чувстват у дома си.“

Песните от мюзикъла „Спирка приятелство“ се изпълняват в акомпанимент на живо от джаз музикантите Димитър Горчаков – пиано, Даниеле Феббо – бас китара, и Андрей Велков – барабани. Режисьор на спектакъла е Росица Костова, хореограф – Никол Илиева, а сценограф – Боряна Ангелова. В спектакъла специално участие взима Зорница Петрова – финалист в „Гласът на България“ – 2023 г., и Христина Юречко – участник в този музикален формат по bTV.