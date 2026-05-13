Мисирков и Богданов с важен проект за паметта и свободата - „Пътуващият паметник“

Известното творческо дуо Мисирков и Богданов търси подкрепа за финалната реализация на своя проект „Пътуващият паметник“. Това е скулптура-мемориал, която има за цел да съхрани историите и паметта на хората, опитвали се да избягат от Източния блок. Близо четири десетилетия след падането на Берлинската стена темата за тези, загубили живота си в опит за бягство от социалистическа България, остава почти непозната. Никой не знае точния брой на жертвите — различните източници посочват между 375 и близо 2000 души. Имената и историите им и до днес остават анонимни и забравени.

Мисирков и Богданов работят по тази тема от почти три години. Изложба с фотографии от пограничните зони, архивни видеофрагменти и макет на бъдещата скулптура беше показана в Национален исторически музей — София и в Болцано, Италия, както и в историческите музеи на Русе, Смолян и Каварна.

Сега на 15 май Мисирков и Богданов представят еднодневна pop-up изложба в галерия „Монумент“ в София (ул. Съборна“ 3). Двамата ще посрещат посетителите на събитието между 10 и 19 ч. във въпросния ден и се надяват да привлекат дарители за кампанията, която обявиха в platformata.bg. Крайната цел е със събраните средства да изградят скулптура в реален размер — 5,3 / 12,2 / 0,9 метра. Композицията, замислена заедно с арх. Петър Торньов, представлява стилизирана структура от видим бетон, която интерпретира силуета на класически родопски каменен мост. От едната страна „мостът“ е стъпил здраво на земята, но постепенно се разпада на отделни елементи, които увисват в пространството и така и не достигат отсрещната страна. Тази изчезваща траектория напомня както за трагично завършилите опити да се намери свободата, така и за прекъснатите връзки на България с южните й съседи.

Предвиденото място за поставяне на „Пътуващият паметник“ е край пътя към ГКПП Рудозем–Ксанти — като подсещане към всички пътуващи, че десетилетия наред този естествен коридор беше затворен, а преминаването му можеше да бъде заплатено с цената на живота. Откриването на готовата скулптура се планира за ноември 2026 г.

Проектът на Мисирков и Богданов е получил частично финансиране от Национален фонд „Култура“, а сега двамата се обръщат към всички, за които темите за свободата и паметта са важни. Сумата, която артистите се надяват да съберат до 1 юли 2026 г., възлиза на 36000 евро. Дуото посочва, че и най-скромното дарение е от полза, а за по-щедрите дарители ще има специални жестове в знак на благодарност.

Кампанията на Мисирков и Богданов за изграждането на „Пътуващият паметник“ може да подкрепите тук, а чрез бутона под основната снимка може да чуете разговора на Таня Иванова с артистите и да научите повече за техния проект.