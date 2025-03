Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски в концерти „Водите на март“ с „надеждата за нов живот, за по-добър и смислен живот“

В навечерието на пролетта Мирослава Кацарова поднася с Мирослав Турийски програмата „Водите на март“ на 6 март в In The Mood и на 14 март в „Контрабас“ в Пловдив. В ефира на Jazz FM тя ни покани на събитието с думите:

„Водите на март“ е една от любимите ми песни открай време. Жобим я пише през 1972 г. Песента е много красива като мелодия, защото позволява човек да се заиграе с ритмиката в нея. Самият Жобим пише изумителния текст, много различен от познатите до този момент и след него. Той го пише на португалски и на английски език. Това е може би песента с най-дълъг текст, но категорично обявена като най-добрата песен на Бразилия на всички времена. Текстът не разказва история, нито е обяснение в любов, или пък блус страдание и тъга. Той е колаж от думи, за който Жобим е казал на Оскар Каштро Невеш, че пишейки тази песен, си е спестил множество хонорари за психоаналитик, защото е създадена на принципа на потока на съзнанието. Тези думи привидно нямат нищо общо помежду си, но те са кодове към образи, цели светове, фантазии и асоциации, които човек свободно може да направи.

С водите на март настъпва зимата в Бразилия, а текстът на английски препраща към пролетта. С това тази песен е любима за мен, защото съвпада изцяло с настроенията, които започват в края на зимата и началото на пролетта – надеждата за нов живот, за по-добър и смислен живот, особено на фона на това, което се случва напоследък. В историята на човечеството винаги е имало етапи на кризи, прояви на низост на човешкия род във войни и грандиозни провали, в опитите в пристъпи на желание за власт хората да променят световния ред, дори да променят ценностите и човешките отношения, правилата и моралът, съществуващи към този момент.

С тази програма ще изразя своите надежди, че водите на март ще измият злото. Музиката и изкуството винаги са били стожери на Доброто. Опитите да опазим ценностите и човешкото се съдържат изконно в изкуството и в желанието на човека да създава музика. Тя ни въздига високо, а понякога животът и събитията наоколо дава примери за точно обратното на висоти.

Интервюта на Таня Иванова и Светослав Николов с Мирослава Кацарова можете да откриете в плейъра под основната снимка.

Текстът на „Водите на март“ на български език е в превода на Зорница Христова. В концерта като пъстра палитра ще има и песни на португалски, испански и английски език.

