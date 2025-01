Михаил Йосифов ще дирижира Бигбенда на БНР в изпълнението на творби на младите, вече утвърдени Мартин Марков, Владислав Шопов, Владислав Мичев и Неделчо Нинов: „Интересни автори, адекватни в модерната част на джаза“

Произведения на четирима млади автори ще изпълни Бигбендът на БНР тази вечер. В проекта „Бигбенд джаз академия“ под диригентството на Михаил Йосифов ще чуем творби на Владислав Шопов, Мартин Марков, Владислав Мичев и Неделчо Нинов. Първите двама ще бъдат и солисти. В младежкото попълнение на оркестъра са още Даниеле Феббо – бас китара, и Кристиан Желев – барабани. Всички тези млади музиканти вече утвърдиха имената си на сцената. „Със сигурност произведенията ще бъдат много интересни за публиката. Младите музиканти, които пишат за този концерт, са много информирани, обикаляли са Европа, слушат какво се случва в момента в световния джаз и успяват да бъдат адекватни в модерната, авангардна част на жанра. Очарован съм от тях! Интересни автори, със собствен поглед към музиката.“ – коментира Михаил Йосифов в интервю по Jazz FM.

Той усмихнат разказва за предстоящото събитие, уверен в качеството на музиката, която ще слушаме довечера. Диригентът ще бъде солист в неговата балада Close to You, която преди години записва с Андрония Попова. „Избрах я неслучайно. Винаги обичам да се сещам за Рони – тя беше много светъл човек в нашия живот. От друга страна, младите музиканти са написали много динамична музика, затова потърсих контрапункт в тази балада.“ – разказа Михаил Йосифов.

Проектът „Бигбенд джаз академия“ е създаден от художествения ръководител на състава Антони Дончев и музикалния продуцент в БНР Мая Райкова.

Билети за събитието днес се продават в Рекламно-информационния център на БНР (бул. „Драган Цанков“ № 4) и онлайн в мрежата на Eventim.