Михаил Йосифов отбелязва рожден ден с парти концерт в Sofia Live Club: „Пикът на живота е празникът“

50-и рожден ден празнува с приятели на сцената и в залата на Sofia Live Club на 23 януари Михаил Йосифов. Цялата група е основана на неговия Latin Jazz Quartet с Милен Кукошаров, Атанас Попов и Димитър Карамфилов. Често им гостуват перкусионистът Пиеро Епифания и Велека Цанкова, затова и те ще се включат в програмата. Още едно чаровно вокално присъствие ще имаме в лицето на Марина Господинова. Тромпетистът понякога свири в квартет с Васил Спасов, който е поканен като втори пианист. В браса са тримата Козирози – до Михаил Йосифов са Вили Стоянов и Димитър Льолев. „Много голяма част от песните и пиесите са мои, други са мои аранжименти на джаз стандарти и поп песни. Тъй като съм го замислил да е между парти и концерт, реших да покажа музиката, която ме радва – по-фънки, по-латино. Нека хората да си вземат танцовите обувки, може да им се наложи.“ – прикани ни да се подготвим за веселие Михаил Йосифов.

Снимка: Светослав Николов

За него музиката е празник, в който се създава общност и се повдига духът. След това каквито и задачи да имаш да решаваш, знаеш, че ще се справиш. „Мотивацията да стана музикант е, защото ми е забавно да свиря.“ – връща се към самото начало той. В късните си ученически години с приятели дава на хората радост, свирейки на улицата. „Музикантите сме като семейство. Имам периоди от живота си, в които съм прекарвал повече с тях, отколкото със семейството си.“ – прави равносметка Мишо Йосифов. Това са дългогодишни приятелства. Той е на 12 години, когато се запознава с най-първия сред сегашните си сподвижници – Атанас Попов. С Вили Стоянов са съученици, а като брас секция са, както той се изрази - „вилнели из цяла България хиляди пъти“. С Милен Кукошаров се запознават като студенти… „С всеки от тях имаме много истории зад гърба си.“ – към изпълнени с преживявания години се обръща назад Михаил Йосифов.

Снимка: Светослав Николов

Тази своя страст за музиката той предава на нови поколения артисти. Учи ги да са много отговорни към музиката, която е нещо толкова важно. Но и нещо голямо, което могат да постигнат, стига да вникнат в него и да повярват в себе си. Той последователно държи на високо ниво на изпълнение и изработва материала в детайли. „Да, защото ако не го направим, това после ще ни разваля забавата. Затова първо трябва да изчистим „фактологията“. Колкото повече познаваш тази музика, толкова повече забравяш за нотите, а като свириш, се радваш на живота. Музиката е приобщаващо занимание. Ние сме привилигировани да сме в онази част от живота на хората, която е приятната. Пикът на живота е празникът.“ – добавя Михаил Йосифов.

Той наскоро навлезе на полето на музиката за киното, като създаде оригинални композиции за филма на Зорница София „3.0 килограма щастие“. Определя го като красив, стойностен, човешки, емоционален. „Тя ме помоли да напиша две пиеси. Мисля, че се получиха доста хубави, затова ще ги изсвирим на концерта на 23-и.“ – добавя още един аргумент за нашето присъствие в Sofia Live Club Михаил Йосифов

Вратите отварят в 20 ч., а началото е в 21 ч.