Мениджърът на сцена „Централни хали“ Драгомир Димитров: „При нас джазът намира гостоприемство, за да създава ценности“

„Голямото предизвикателство в началото бе сцена „Централни хали“ да бъде забелязана, да създаде имидж и да се утвърди като изключително добро място за изяви на артисти и срещи на публики.“ – казва в интервю по Jazz FM мениджърът ѝ Драгомир Димитров. От юни насам тук се проведоха над 250 събития от всички изкуства и множество жанрове, включително любимата ни джаз музика. „Интензивната културна програма ни даде шанс да преценим желанието и интереса на публиката.“ – отбелязва Драгомир Димитров.

Със селекцията си сцената възпитавам и изгражда публика. Тя има важна роля, тъй като е исторически свързана със сърцето на София – в центъра на столицата, край основите от римската епоха, тук се събират различни религии, общности и култури. По природа е натоварена с много задължения. „Историческият център на всеки един град е много важен за идентичността му. Той трябва да го припознава и развива и икономически, и културно. Нашата сцена се намира в сърцето на Сердика – стария римски град, и в стария исторически център на София, което я прави безценна като локация, и е разположена в едно от архитектурните бижута на столицата – Централни хали. Тя е изключително отговорна. Менажирането ѝ не е просто да създадеш програма, която да представя културни проекти, а да моделираш ценности в обществото.“ – подчертава Драгомир Димитров.

Точно това правят и множество джаз събития. Тук е бил представян проектът StoryTailors на Росен Захариев – Роко, на 20 декември предстои празничен концерт на Велека Цанкова квартет. Входът за него е свободен като коледен подарък за почитателите на джаза. „Тук джазът намира гостоприемство. Стремим се да привличаме като публика аудиторията на този жанра, така че джазът да създава ценности.“ – казва Драгомир Димитров. В програмата на сцена „Централни хали“ акцент е културно-историческото наследство – духа, архитектурата и историята на Стара София, чрез които опознаваме своя град и още повече го заобичваме. Тук има изобилие от детски събития, а този уикенд е поредно доказателство за това – малчуганите ще се срещат с Дядо Коледа и могат да му изпратят писма в най-голямата пощенска кутия на Добрия старец.

С идеята за приобщаване, 90 % от събитията са безплатни. „Централни хали и нашата сцена се допълват, защото събирането на хора означава, че обществото ни припознава като средище. Ако успеем да представим и творците, значи сме си свършили работата добре.“ – споделя виждането си мениджърът на сцена „Централни хали“ Драгомир Димитров.