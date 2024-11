Мецосопраното Светлина Стоянова, джаз пианистът Константин Костов и квинтет „Пилекадоне“ със съвместен проект

Предкласиката и джазът ще си взаимодействат на сцената на Софийска градска художествена галерия тази вечер в концерта „Music for a While или колко джаз има в барока“. Този проект е част от международния фестивал „МузикАртисимо фест“, а звездните музиканти в него са прочутото мецосопрано Светлина Стоянова – солист на Виенската опера, Миланската Скала, Операта в Цюрих и други големи оперни театри по света, джаз пианистът Константин Костов и квинтет „Пилекадоне“ – ансамбъл с над 25-годишна история.

Премиерата на проекта беше през септември в Пловдив, а сега предстои среща със софийската публика. Светлина Стоянова за първи път работи с джаз музикант, а Константин Костов за първи път си сътрудничи с оперна певица. В ефира на Jazz FM двамата разказват за силната взаимност, която са открили помежду си още в началото на своята съвместна работа. „Ние се запознахме два дни преди първия ни концерт и веднага се сработихме. Толкова бързо усетихме тази музикална химия между нас и с всяко изпълнение се усещаме – единият предизвиква другия с това какви цветове можем да направим заедно, до каква степен можем да натиснем джаза или да натиснем барока, така че да се получи нещо още по-уникално и е факт, че с всяко изминало изпълнение, с всяка изминала нота ние повече и повече се усещаме и правим нещо наистина вълшебно.“ – казва Светлина Стоянова. От своя страна Константин Костов допълва: „Както Светлина каза, тази симбиоза, която се получи между нас, беше още с първите тактове, още от репетицията. Спомням си, че направо ме полазиха тръпки по гърба и си казах: „Тук става нещо!“ Получи се много органично и за концерта в София имам тази нагласа – да излезем и да сме едно цяло като музикална енергия и да предадем това в невероятен вид.“

Цялото интервю на Таня Иванова със Светлина Стоянова и Константин Костов може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Билети за концерта тази вечер ще откриете онлайн в мрежата на „Ивентим“ и на място в СГХГ преди събитието.