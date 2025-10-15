Максима Боева и Стефан Прохоров за 15-ото издание на ACT Фестивал за свободен театър: не трябва да спираме да култивираме своята емпатия, чрез изкуството можем да живеем по-добър живот

„Фестивалът бе създаден с цел да се припознава свободната сцена като важна част от културния пейзаж. През годините се оказа, че сцената има международно значение. 15 години по-късно сме в пет пространства, с близо 20 спектакъла от 6 държави и с 30 международни гости.” – обобщава в началото постигнатото до 15-ото издание на ACT Фестивал за свободен театър Стефан Прохоров.

С него в студиото на Jazz FM е селекционерът и режисьор Максима Боева. В програмата на ACT е нейния „Косвени щети“, който вече шест години е на сцената. „Той разказва за войната с реалните спомени на жени, участвали във Втората световна война във всички военни професии. За това трябва да се говори именно сега. Текстовете са ценни не само защото историята често заобикаля подвига на тези жени. Този спектакъл показва страшното лице на войната. Оказва се, че всеки ден трябва да напомняме, че войната е кошмар и трябва ежедневно да се борим за свят, в който тя не се случва.“ – посочва Максима Боева.

За войната в Киев чрез изложба пърформанс разказва Дима Левитски, който в момента се бие на фронта в родината си. „Това е албум с музика, разкази, впечатления, спомени за централната улица на Киев. Едно от най-важните неща, които театърът ни позволява, е тук и сега да си представим, че сме в друга ситуация, че бихме могли да живеем друг живот и това не е задължително нещо хубаво. На този свят има ужасно много и страшни неща. Ние не трябва да спираме да култивираме своята емпатия. Театърът ни учи на човечност.“ – коментира Стефан Прохоров. Максима Боева добавя: „Театърът ни отваря очите за света и ни прави по-цялостни като хора. Чрез изкуството можем да живеем по-добър живот.“

Чрез ACT Фестивал за свободен театър България се превръща в център с гости от цял свят. Те са в непрекъснато взаимодействие с българските си колеги. „Това открива нови пътища за по-пълноценни и смислени творчески проекти. Устойчива практика е да споделяме, обменяме и надграждаме заедно, със съзнание едни за други. Само тогава всичко ще е наред.“ – препраща към мотото на тазгодишното издание на фестивала Стефан Прохоров. И поставя акцент върху социалната значимост на изкуството. „Професията на всички, свързани с културата, е в много сериозен риск, навсякъде парите за култура са значително по-малко. Ние, хората на изкуството, не можем да стоим мирно и да твърдим, че сме тук, защото така ни се полага. Ние сме отговорни към света и трябва да адресираме неговите проблеми. В противен случай бихме били безполезни.“

ACT Фестивал за свободен театър се провежда с подкрепата на Министерството на културата и Културния календар на Столична община, помагат и културните представителства на редица европейски държави. Той е част от семейството от седем фестивала на независимата сцена, които споделят ресурси. Сред тях са 180 градуса, You are not Alone, Melba Design Week, Da Fest, Derida Dance Fest.