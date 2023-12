Среща с магичността на латиноамериканската музика и култура в новата концертна програма на Мирослава Кацарова Paloma

По традиция всяка година Мирослава Кацарова ни провокира с нова концертна програма, като този път тя ще включва песни, свързани с бразилската музикална традиция и огромната любов на Мира към латино джаза. Неслучайно концертите, носещи името Paloma, са посветени на 22-рия рожден ден на предаването Desafinado по Jazz FM, на което Мира е водеща още от създаването на радиостанцията.

„Paloma е име на жена, която е възпята в една мексиканска песен. Тя е моя много стара любов. Аз като че ли се завръщам към нея многократно и под различни форми.” – разказва вокалистката за центъра и фокуса на новата си програма. Мира е особено привързана към изпълнението на Cucurucucu Paloma във филма на Педро Алмодовар „Говори с нея“, където Каетано Велосо си сътрудничи с челиста Жак Мореленбаум.

„Paloma е песен, която много откровено ми откри истинския мой певчески път. Той не е свързан с това да правя атлетически вокални демонстрации на сцената.” – споделя Мирослава Кацарова и разкрива кредото на музикалните избори, които прави и в които важна роля има разбирането за специфична естетика: „Едно от най-важните умения на един пеещ човек е да овладее страстта си и да съумее и на сцената, и в студиото да изрази своята емоция на принципа на внушението, а не на крясъка, на демонстрацията, на показността.“

В новата концертна програма Paloma място намират още песни като Samba de Bencao, Manha de Carnaval (Black Orpheus), Desafinado, Amapola, Mas Que Nada, Dindi и др. Много от тях са добре познати на публиката от знакови филми, създадени през изминалия век. Музикалният репертоар съчетава сладко-горчиви настроения и е подбран много внимателно и с голяма любов. „Избрала съм музикални теми, които ме изразяват и отговарят на идеала ми за песен: мелодична, красива линия, със съвършено втъкан текст в нея.“ – обяснява Мирослава Кацарова.

В триумф на духа и добрия вкус ще се превърнат двата предстоящи концерта, по време на които Мира ще представи програмата Paloma. Първата среща с публиката е на 28 декември от 21:00 ч. в Bee Bop Café в Пловдив, а втората е на 12 януари от 19:30 ч. в Софийска градска художествена галерия. „Това е дело на един цял екип. Аз никога не съм сама на сцената. Там съм с едни прекрасни музиканти, артисти, съзидатели.“ – посочва вокалистката и с огромно уважение и възхищение изброява имената на своите колеги: Мирослав Турийски (пиано и аранжименти), Младен Димитров (барабани), Александър Леков (басет) и струнен квартет Perfect в лицето на Ивелина Христова и Диляна Давидова (цигулки), Мария Венкова (виола) и Антоанина Юрганджиева (виолончело). Концертите се осъществяват с подкрепата на Министерство на културата.

Мирослава Кацарова уточнява, че когато започва да планира една концертна програма винаги има първоначална концепция за музикалния материал и едновременно с това – концепция за звучността. За Paloma тя се доверява на аранжиментите на Мирослав Турийски, определяйки го като „изключителен пианист, виртуоз, импровизатор, но и много добър интерпретатор на стар музикален материал, композитор и създател на много модернистични композиции“. „Неговите аранжименти са много провокативни с рехармонизацията, която прави. Той винаги си играе с хармонията.“ – посочва Мирослава. Тя и нейните колеги ще предложат на публиката личната си трактовка на вечните песни, които ще изпълняват в програмата Paloma и ще поднесат на публиката един акустичен и интимен спектакъл с добре премислени развития и взаимовръзки. „Тези вътрешни връзки са си някакъв вид наша лична драматургия да изразим отношението си към магичността на латиноамериканската музика и култура.“ - казва още Мирослава Кацарова. Цялото интервю на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка.