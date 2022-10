Lords Of The Sound изпълнява в България музиката на Ханс Цимер

Lords of the Sound е най-известният украински музикален колектив, който популяризира нов формат оркестрални концерти. Проектът съчетава красотата на симфоничния звук, ритмите на любимите ни парчета, рок групите, изпълнените с живот визуални ефекти, вдъхновяващата атмосфера, забавните музикални елементи и методи, модерните технологични решения и несъмнено огромната любов на всеки участник към музиката.

Енергичните млади и артистични Lords of the Sound избират съвременните тенденции и се отклоняват от образа на класическия оркестър. Техният стил, програми и подход се различават значително от останалите представители на този жанр. Всички зрители на Lords of the Sound свързват концертите на оркестъра с ярките шоута, потопяването в действието, силните овации на публиката.

Репертоарът на оркестъра в момента включва над 300 собствени симфонични аранжименти на известни саундтраци от киното, сериали, анимационни филми, компютърни игри, хитове от световната музика и мн. др. Те са групирани в повече от 15 различни тематични проекта. Незабравимата атмосфера на програмата се постига чрез използването на специално видео на екрана, танцови шоута, вокали, специални ефекти, костюми, театрални постановки и други детайли, които заедно реализират цялостно преживяване на зрителите в темата на спектакъла.

Модерният симфоничен оркестър, придобил огромен успех в Европа, тръгва отново на турне и идва в България. На 25 октомври от 20:00 ч. Lords of the Sound ще изнесат концерт с новата си програма Music of Hans Zimmer в Зала 1 на НДК в София и на 27 октомври в морската ни столица Варна.

Невероятните концерти на Lords Of The Sound, съчетани с най-добрите композиции на Ханс Цимер, ще ни потопят в незабравими усещания. В залата ще звучат хитовите музикални версии на: „Дюн”, „Спайдърмен 2”, „Черният рицар”, „Интерстелар”, „Гравитация”, „Шерлок Холмс“, „Ангели и демони”, „Шифърът на Леонардо”, „Пърл Харбър“, „Гладиатор”, „Мисията невъзможна”, „Начало”, „Карибски пирати”, „Дух”, „Жената чудо” и „Мадагаскар”.