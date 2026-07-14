Любов и музика в съзвучие: Марина Господинова и Димитър Карамфилов

Певицата Марина Господинова и басистът Димитър Карамфилов - една от най-чаровните и вдъхновяващи артистични двойки в българската музика, гостуваха преди дни в ефира на Jazz FM, за да разкажат за съвместния си път, общите концерти и предстоящите си проекти. На 17 юли в столичния клуб In the Mood е премиерата на новата концертна програма на Димитър Карамфилов, наречена Mamboonga, а на 4 август Марина Господинова ще представи песните от дебютния си албум Come Dance with Me на сцената на Bansko Jazz Festival.

„Хубавото е, че ние имаме общ вкус към музиката, към живота. Обичаме хубавата храна освен хубавата музика. Общо взето, обичаме да правим едни и същи неща. Обичаме да пътуваме заедно, да свирим заедно, Да си говорим. Много се допълваме. Няма конкуренция или ревност, която хората някак си предполагат, че може да съществува между двама артисти.“ – разкрива Марина Господинова за взаимоотношенията им с Димитър Карамфилов, а той от своя страна споделя: „Всъщност двамата много се допълваме. Марина ми е голяма упора. Голяма е малка дума за това, което всъщност е тя за мен. Да пътуваме заедно е нещо, което правим с удоволствие, тъй като работата ни е свързана с пътуване. Ако това да си артист, изисква да изпитваш удоволствие от труда си, то наградата е да видиш хора, които си зарадвал и си изпълнил с хубави преживявания.“

На 17 юли в софийския клуб In the Mood Димитър Карамфилов ще представи новата си концертна програма Mamboonga, с която басистът и неговият квартет обещават да ни пренесат в света на boogaloo, латино груув и джаз фънк. „Реших да направя Mamboonga, защото самата музика ме радва и искам да я споделя с хората, които обичат да ме слушат.“ – казва Димитър Карамфилов и пояснява: „Отправна точка е един албум на пианиста Уинтън Кели, който е от 60-те години и който се казва It's All Right. В моята нова програма нещата са наистина по-провокативно, танцувално, грууви. Грууви е като пулсация, нещо, което те кара да се движиш и има естествен градски заряд в звученето.“ В квартета на басиста ще имаме удоволствието да чуем саксофониста Петър Момчев, пианиста Васил Спасов и барабаниста Атанас Попов. „Когато споделих с Марина идеята за Mamboonga, тя каза: „Това си точно ти. Мисля, че това е много подходяща програма и посока, в която поемаш. Много отговаря на това, с което те свързвам като темперамент, вкус и настроение.“ – разкрива басистът.

За Марина Господинова предстои вълнуваща среща с публиката на Bansko Jazz Festival на 4 август на голямата сцена. Публиката ще има възможност да чуе песните от дебютния албум на вокалистката Come Dance with Me, който вече е качен в нейния канал в YouTube, а физическият носител очакваме до края на месеца. Атмосферата в проекта си Марина Господинова описва така: „Come Dance with Me носи усещането за интимност, за това да споделиш даден момент с любим човек. Докато си говорите, пиейки по чаша вино, изведнъж да ви се прииска да се прегърнете и да започнете да танцувате.“

„Музиката в Банско ще представим с превъзходния джаз китарист от Италия Даниеле Кордиско. С него се запознахме преди няколко години, когато беше в България за период от може би два месеца по покана на Италианския културен институт. Струва ми се, че това беше преди седем години, тъй като тогава той беше много млад, а сега е значително по-зрял и с добре развита кариера. Кордиско беше в Ню Йорк и осъществи записи с един от моите герои на контрабаса - Рон Картър.“ – разказва Димитър Карамфилов. На пианото ще бъде Константин Костов, а четвъртият член на групата е самият басист. „Няма да има барабани. Ще е точно това, което е триото на Нат Кинг Коул - контрабас, пиано, китара и вокал.“ - уточнява Димитър Карамфилов, а Марина Господинова и допълва: „И двамата с Митко много харесваме тази концепция, тъй като от онази епоха ритъмът се поддържа по много естествен джазов начин - хем камерно, хем същевременно танцувално и отворено към публиката.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Марина Господинова и Димитър Карамфилов може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Скоро в ефира на Jazz FM очаквайте премиерата на албума Come Dance with Me.