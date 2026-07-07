Лятна класика с фестивала „Алегра“

Един от най-прочутите камерни състави в Европа – италианският квартет „Кремона“, ще изнесе първия си концерт в България. Събитието ще се състои на 10 юли в тържествената зала на Военния клуб в София и с него ще бъде открито лятното издание на Международния музикален фестивал „Алегра“. За своя български дебют музикантите са подготвили специална селекция с камерна музика от Джакомо Пучини, Джузепе Верди и Франц Шуберт. Програмата е замислена като изящен мост между италианската емоционалност и австро-германската класическа традиция.

Няколко дни преди 12-то издание на „Алегра“ в ефира на Jazz FM гостуваха създателите на фестивала – Петър Найденов и Мария Найденова – Абрашева. Братът и сестрата работят активно за развитието на фестивала, подавайки ръка на младите таланти, приобщавайки нова публика към света на класическата музика и утвърждавайки добрия вкус. Цялото интервю на Таня Иванова с двамата може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Вторият концерт от програмата на лятното издание на „Алегра“ ще се проведе на 14 юли, отново на сцената на Военния клуб ни предстои среща с двама съмишленици - Шуман, който разпознава в младия Брамс „оня, който трябваше да дойде“ и Брамс, който цял живот носи естетиката на своя ментор. Ще се пренесем там, където пролетната еуфория на Струнния квартет в ми-бемол мажор на Роберт Шуман среща есенната мъдрост на Йоханес Брамс, претворена в Кларинетния му квинтет. За този концерт Петър Найденов събира ансамбъл от виртуози. Салих Джан Геврек, Фабио ди Казола, Екарт Рунге, Лех Ушински, Стоимен Пеев и Валерий Соколов изграждат плътната, топла основа, която разкрива дълбоките емоционални пластове на двете концертни творби. Тази концертна вечер е специална в програмата на фестивала заради присъствието на истински звезди на музикалната сцена и акцента върху камерните концерти, които са специалитет на „Алегра“ от самото начало на фестивала.

На 16 юли е вечерта, в която се усеща синергията, родена от срещата на най-талантливите млади музиканти с опита на звездите на световната сцена – това накратко е The Next Generation Orchestra, проект или по-скоро мисия, с която „Алегра“ се гордее и подкрепя с много любов. На сцената ще излязат най-добрите студенти от майсторските класове на три големи фигури в съвременното изпълнителско изкуство: Ямей Ю (цигулка), Константин Хайдрих (виолончело), Александър Гордън Земцов и артистичния директор и създател на ‚Алегра“ - Петър Найденов (контрабас). Програмата обединява произведения, в които се преплитат младежкият порив и почитта към традицията. Вечерта започва с Вариациите по тема от Чайковски на Антон Аренски – музикална епитафия към неговия учител, превръщаща тъгата в паметник на традицията. Следва дързостта на 17-годишния Моцарт и неговия Концерт за цигулка №1, вдъхновен от италианското belcanto.

Неслучайно финалът на това издание на „Алегра“ е под мотото „Триумф на духа“. Виена – вечният притегателен център на музикалния гений и сцена на най-големите симфонични триумфи – е невидимата нишка във финалната вечер на тазгодишното издание на фестивал „Алегра“ на 17 юли. Градът на триумфите на Бетовен, Брамс и Щраус-син стои в основата на празничния катарзис. На сцената излиза изключителната Йоана Гойчеа, лауреат на най-престижните конкурси и притежател на исторически „Гуаданини“ от 1761 г. Нейният интелигентен звук и огнен темперамент разкриват дълбоката човешка емоция на Концерта за цигулка от Брамс. Под палката на Джеймс Лоу, майстор на оркестровия баланс, Фестивалният оркестър „Алегра“ ще превърне финала в звуков фойерверк. Така програмата затваря своя кръг: от героичния патос на Бетовен, през философската дълбочина на Брамс, до искрящата виенска радост на Щраус – напомняйки, че изкуството неизменно води към светлината.

Подробности за програмата на фестивала, за солистите, както и билети за концертите може да намерите тук. Билетите се продават и в мрежата на epayGO и на касите на Изипей. И тази година за вярната публика на „Алегра“ е предвиден фестивален билет, който осигурява достъп до всички концерти на преференциална цена.

Фестивал и академия „Алегра“ се провеждат под патронажа на Посолството на Швейцария, с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столичната община – Календар на културните събития и СПК, Италианския културен институт и Фондация „Константин и Зиновия Кацарови” и в партньорство с НМУ „Любомир Пипков”.