Литовският китарист Пранас Кентра свири с Gora Swing Quintet на Autumn Jazz Fest в Плевен. В програмата още: Shaka Zulu Orchestra, Ангел Заберски трио и „Акага“

Литовският китарист Пранас Кентра идва за първи концерт в България на деветото издание на Autumn Jazz Fest в Плевен, организиран от Община Плевен. „Той е един от най-вълнуващите и смели експериментатори на съвременната джаз сцена – китарист, композитор, преподавател; комбинира джаз с камерна музика; издал е албуми в Литва и Нидерландия. В Плевен има много голяма китарна школа в НУИ „Панайот Пипков“ и огромен интерес към този вид музика.“ – посочи Анелия Дечева – началник на отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен. Пранас Кентра ще свири с Gora Swing квинтет на родения и учил в Плевен Стефан Горанов с Димитър Льолев, Арнау Гарофе, Николай Костадинов и Васил Хаджигрудев. Концертът е първи в програмата на втория фестивален ден.

Организираният от Община Плевен Autumn Jazz Fest се провежда от 11 до 13 септември при вход свободен в двора на Регионалния исторически музей. Концертите започват в 20 ч. Фестивалът е съпътстван от различни творчески занимания – работилници и дискусия, за публиката ще има отбрани храни и напитки. Вратите всеки ден отварят в 17 ч. Jazz FM е медиен партньор.

В четвъртък началото поставя проектът на Минко Ламбов Shaka Zulu Orchestra с 15-членен състав, в който е родената в Плевен и учила в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в града вокалистка Гергана Димитрова – солистка на „Мистерията на българските гласове“ и „Ева квартет“. „Проектът съчетава традицията на българския фолклор с африканска, индийска, арабска, балканска и латино музика в джаз и фънк стилистика. Той носи послания за премахване на граници и предразсъдъци. Ние имахме възможност да се запознаем с началните му стъпки, но сега ще представим техния албум, спечелил престижна международна награда.“ – каза Анелия Дечева.

Във втората концертна вечер в петък след изпълненията на Пранас Кентра с Gora Swing квинтет на сцената ще излезе триото на Ангел Заберски с Борис Таслев и Стоян Янкулов – Стунджи. „Ангел Заберски е любим композитор на нашия екип. Той съчетава традицията с усет за еволюция. В досег е с много музиканти. Преподавателската му дейност оказва огромно влияние върху музиката му.“ – описа многото посоки на творчеството на Ангел Заберски Анелия Дечева. В Плевен ще чуем третата част на проекта Like Jazz с джазови интерпретации на класически произведения. Той носи заглавието „Романтични пиеси“.

Финалът на Autumn Jazz Fest в Плевен ще е с много танци с групата „Акага“ на 13 септември. Програмата е изпълнена със специални събития, сред които е среща с вокалния педагог д-р Доротея Люцканова и нейните ученици в разговор за това какво носи джазът и как децата трябва да бъдат възпитавани в него. Ще има работилници по танци, по рисуване върху шапки, по оцветяване, по работа с пирограф, а също и фотографска изложба. Публиката ще може да опита специално селектирани вина и храни.