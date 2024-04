„Литературни срещи“ с богата програма, в която се срещаме с чуждестранни и български автори

Фондация „Прочети София“ навършва 10 години и празнува своя рожден ден с новото издание на „Литературни срещи“. Годишнината на фондацията, организатор още на проекти като „Скритите букви“ и „Литературни маршрути“, бе основният повод, който превърна „Порастване“ в тематичния акцент и свързваща нишка в отделните прояви от програмата.

„Много сме горди и сме щастливи, че вече 10 години успяваме да правим литературни събития, чиято идеална цел е да свързват хората, писателите с техните читатели и писателите помежду им, да свързват различните изкуства, да смесват публики и да предлагат всякакви интересни и неочаквани срещи с литературата.“ – разказва в интервю за Jazz FM Тодора Радева – програмен директор на фондация „Прочети София“. Заедно с нея в студиото беше и Невена Дишлиева – Кръстева от издателство ICU, която представи двамата чуждестранни гости на пролетните „Литературни срещи“ - румънската писателка Андрея Расучану и словенския автор Горан Войнович. Цялото интервю на Таня Иванова с Тодора Радева и Невена Дишлиева – Кръстева може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Програма на „Литературни срещи, пролет 2024“:

4 април, Сцена бар на РЦСИ „Топлоцентрала“

В 18:30 ч. ще започне дискусията „Трудности на растежа“ с участието на Димитър Стоянович, Елена Алексиева, Силвия Чолева и Тодора Радева. Неин модератор ще бъде журналистът, философ, културолог и преподавател Николай Колев, който я описва като „медитативно-терапевтична дискусия за това, което искахме, но не направихме“.

В 20:30 ч. - представяне на „Прочети София“ – специална селекция“: сет от съчетана тематична музика с архивни записи на гласове на поети и писатели, свързани с теми и събития на „Прочети София“. Селекцията е подготвена от писателя, журналист, диджей и промоутър в алтернативната платформа Indioteque Светослав Тодоров.

5 април, Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство

В 18:00 ч. – представяне на пърформанса „Полупрозрачна материя“. Той е под режисурата на Валерия Вълчева и е вдъхновен от стиховете в

книгата „Сълза и сняг“ на Мария Каро, а в него ще участват Александра Манчева и Мирослава Захова.

В 19:00 ч. програмата продължава със среща с два от най-силните съвременни литературни гласове в Румъния и България. Писателките Андрея Расучану и Теодора Димова ще разговорят с преводачката от румънски език Лора Ненковска за това какво сближава творческия свят на двете и как в него се отразява темата за „Порастването“. Теодора Димова е сред най-известните и обичани български писателки, а романите на Андрея Расучану са смятани за едни от най-интересните книжни явления в румънската литература през последните години.

В 20:30 ч. - задължителното литературно четене за „Литературни срещи“, което този път ще бъде допълнено с елементи на споделяне, свързани с вдъхновенията на авторите и онова, което е помагало в литературното им развитие. В него ще участват поетите и писателите Анна Лазарова, Виолета Кунева, Владислав Христов, Иван Брегов, Ина Иванова, Христо Мухтанов. Водеща ще бъде журналистката и културоложка Надежда Московска.

6 април Зала 1 на РЦСИ „Топлоцентрала“

В 18 ч. е началото на дискусията „Българският роман за порастването“, която среща на една сцена писателите Антония Апостолова, Емануил А. Видински и Камелия Панайотова. Тази програмна за „Литературни срещи“ дискусия ще бъде водена от литературната историчка Ани Бурова.

В 19:30 ч. е срещата с известния словенския писател, поет, режисьор, сценарист, драматург и колумнист Горан Войнович, който пристига в България специално за „Литературни срещи“. Той е считан за един от най-талантливите писатели на своето поколение. Автор е на няколко книги, превеждани на много езици. Модератор на разговора ще бъде журналистът Бойко Василев.

Всички събития от програмата са със свободен достъп. „Литературни срещи, пролет 2024“ се осъществяват с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столична община, програма „Култура“.

През 2024 г. третото годишно издание на „Литературни срещи“ ще се проведе през април, юни и ноември. През юни темата ще бъде връзката между спорта и литературата и тогава специален гост ще бъде британският писател Крис Клийв. По-рано тази година на българския книжен пазар се появи неговият роман „Злато“, който беше издаден от ICU.