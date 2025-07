Лъчезар Тодоров: „И фестивалът Pravets Art Nights, и макетният парк „България ленд“ са доказателство за това колко тясно са свързани туризмът и културата и как едното не може без другото“

Правец се превръща в точка, в която можем да открием цяла България и света на музиката на цялата планета. Започва поредното издание на Pravets Art Nights, което ще бъде съпътствано от откриването на парк „България ленд“ край Hyatt Regency Pravets Resort. В 18:30 ч. заедно с представители на министерствата на културата и на туризма ще бъде прерязана лентата на експозицията, представяща чрез макети културни, исторически и природни забележителности от цялата страна. В 20:30 ч. отново край езерото на Правец е началото на първия от три концерта до неделя включително от фестивала с основен участник Софийската филхармония под диригентството на директора ѝ Найден Тодоров. „И фестивалът Pravets Art Nights, и макетният парк „България ленд“ са доказателство за това колко тясно са свързани туризмът и културата и как едното не може без другото. Щастлив съм, че в това отношение имаме подкрепата и на държавата, и на общината.“ – коментира по Jazz FM Лъчезар Тодоров – председател на фондация „Моцартови празници Правец 04“ и оперативен директор на „Тера уей инвестмънт груп“.

Снимка: България ленд

Интерактивната експозиция „България ленд“ е разположена на площ от 14 декара. По нея в продължение на две години работят четири студия. Тук е най-големият създаван някога макет – на хълма Царевец, а в пещера под него са показани копие на Панагюрското златно съкровище, както и макети на сгради. „Много ми се иска, след като са посетили парка, хората да бъдат заинтригувани и да пътуват из България, за да видят нейните забележителности.“ – отбеляза Лъчезар Тодоров.

Pravets Art Nights тази година ни предлага три концерта на Софийска филхармония с диригент Найден Тодоров.

Вечерта на 18 юли е посветена на 200 години от рождението на Щраус, а като специална изненада за публиката ще звучи Тържествен марш, който композиторът пише за тогава княз Фердинанд. В събота слушаме звездата Моника Конеса. „Тя е изключителна певица с феноменална кариера. Този концерт е продължение на нашата политика да представяме в България големите имена, когато те са в зенита си. Това е изключително важно, за да се почувства нашата публика част от света.“ – отбеляза в интервю на Георги Митов по Classic FM маестро Тодоров. Другият звезден участник в този концерт е Маурисио Трехо.

На 20 юли ще се насладим на филмова музика – от „Междузвездни войни“, „Карибски пирати“, „Мисията невъзможна“ и др. В петък и събота концертите са край езерото при Hyatt Regency Pravets Resort, а в неделя – на площада в Правец. За локацията на последното събитие Лъчезар Тодоров подчерта: „Винаги сме работили изключително добре с хората в Правец и с Община Правец и за нас е изключително важно тези събития да се случват заедно.“ Финалът ще бъде със светлинно шоу.

Pravets Art Nights е продължение на създадения преди 20 години заедно с Христина Ангелакова фестивал „Моцартови празници“. Фестивалът остави следа върху музикалната среда и продължава да ѝ влияе. „Ние успяхме да попълним богатия културен пейзаж на България. За това, че направихме това прекрасно преживяване и показвайки, че този модел може да работи, сега ставаме свидетели на все повече такива фестивали в различни части на България. Нашият принос е не само в това, което успяваме да направим, а и в това, което благодарение на създадения от нас устойчив модел, бе репликирано в цялата страна. От гледна точка на туризма показахме колко добре двете неща могат да съществуват заедно и колко е добро едното за другото.“ – коментира Лъчезар Тодоров.

