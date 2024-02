Квинтетът Tea for Five отново се събира в свободно пресъздаване на джаз образци с акцент върху авторското начало

Музикантите от квинтета Tea for Five ни канят да чуем красиви джаз стандарти на концерта си в събота вечер от 20 ч. в Hom’s. Точно така описват музиката си те на Фейсбук страницата на събитието. След дълъг период на раздяла формацията отново се събира. В групата са Николета Хайтова – флейта, Димитър Льолев – саксофон, Мартин Марков – пиано, Димитър Шанов – контрабас, и Атанас Попов – барабани. Тази събота Атанас Попов е в Пловдив за концерт на „Златните години на джаза“ и мястото му ще заеме Стефан Горанов.

И докато дните ни минават често в напрежение и в тревожност, изпълнени с предизвикателства, отклоняващи погледа ни от красивото, а душата – от хармонията, имаме възможност с музиката на квинтета Tea for Five да се завърнем към основното – приятелството, събирането на енергии, откриването на път към новото. „Музиката е красива, но това, което още повече я обогатява, са хората, които я изпълняват. От голямо значение е музикантите, с които свириш, да са твои приятели, с тях да имате една енергия. Тогава вдъхновението е различно, много силно. Свиренето, импровизирането и провокацията, която получаваш от всеки един от тях, са уникални!“ – описа единението в квинтета Николета Хайтова. „Чувството, когато сме заедно, е на радост. Всеки от нас участва в много проекти, свързани с писана музика, чието изпълнение изисква прецизност. А когато се събираме квинтета, отивам с настройката, че ще бъде страхотно преживяване. Голямо удоволствие е, защото тук свиря с освободено съзнание и всичко е добре дошло като идеи. Останалите колеги и приятели идват със същата нагласа. Като свирим, се получава винаги интересно точно поради тази свобода.“ – посочва Мартин Марков.

И както отбелязва Николета Хайтова, тази свобода се усеща от хората. Те притихват, когато квинтетът засвири. В репертоара са познати заглавия като Like Someone in Love и Speak Low, но също и по-нови композиции като Spanish Go Round на Кени Гарет или пък пиеси от стандартите, които обичайно не се изпълняват. Такава е предложениата от Мартин за репертоара на квинтета Saga of Harrison Crabfeathers на Стив Кун. „Публиката винаги е във възторг, хората идват и питат коя е тази пиеса.“ – разказва Мартин Марков и продължава: „Има такива, които въздействат на абсолютно всички.“ „На нас на първо място – настръхващо, получава се магия, и това се пренася на публиката. И чувстваме тишината в залата.“ – описва атмосферата Николета Хайтова.

Специален подход изисква комбинацията между флейта и саксофон, които звучат много добре темброво заедно, но са различни като динамики – затова Димитър Льолев трябва да свири по-тихо, а Николета Хайтова – по-мощно. Формацията започва живота си като квартет без саксофон и с Михаил Иванов на контрабаса с концерти в „Чайната“ по репертоара на Моли Джонсън. Преди това Мартин Марков е поканил Николета Хайтова да се включи на негова премиера в пиесата му I Remember Chick. „Изключително удоволствие е да свиря пиесите на Марти!“ – разбираме от думите ѝ защо те са толкова споени. „Друга джаза флейтистка не познавам. Тя е нашата перла.“ – откроява присъствието ѝ той. Разговорът ни в студиото преминава през идеята Tea for Five да включат оригинални пиеси в репертоара си, а Мартин поема ангажимента да напише авторски аранжименти на стандарти.