Квартет на Шуберт се превръща в градска фантазия „Момичето и смъртта“ на Балет „Арабеск“ с хореография на Мириам Енгел

Градска фантазия „Момичето и смъртта“ представя балет „Арабеск“ в премиерно изпълнение на 31 март от 19 ч. и на 2 април от 17 ч. на сцената на Националния музикален театър. Хореограф е Мириам Енгел, която е от български произход и за втори път работи с тази трупа. „Легендата разказва за скрито място, недалеч от тук между земята и небето, където слънцето грее през нощта и кислородът е сгъстен. Там има хора с крила и опашки и мечтите се сбъдват. Те се прераждат всеки ден и обичат без да изпитват болка. Казват, че там има тайна, която само малцина знаят, че няма добро или зло и хората нямат нужда от сън. От изгрев до изгрев те са открили лек за наранената човешка душа.“ – се казва в анонса към спектакъла.

Снимка: Елизабет Радкова за Балет Арабеск

„Смъртта и момичето“ е квартет на Шуберт по поема на Матиас Клаудиус, в която девойка умолява Ангела на смъртта да я пощади. „Взех тази класическа творба и я превърнах в съвременна градска фантазия. В срещата между Момичето и Смъртта то вижда различните лица на смъртта, но също така – и различните лица на живота. Произведението преминава през живота, смъртта, любовта, страстта, омразата в алтернативна реалност, в която разгръщаме метафората за човека по модерен начин в трансцедентална перспектива.“ – разказа Мириам Енгел в студиото на Jazz FM.

Снимка: Елизабет Радкова за Балет Арабеск

В поемата Смъртта уверява Момичето, че ще е милостива към нея. Всички творби на Мириам Енгел завършват оптимистично. „В спектакъла преминаваме през всичките грозни лица на човека, но накрая чувствам, че Момичето намира решение. След апокалипсис на ценностите тя посява семето на новото поколение, на новия свят.“ – обяснява хореографката. Тя често разсъждава по въпроса за промяната у човека във времето между Шуберт и днешния ден. „Отговорът е – нищо. Човек непрекъснато се движи в кръг.“

Снимка: Балет Арабеск

Но нали нейната героня посява семето на по-светлото бъдеще? „Или просто е началото на още един цикъл. Ние се учим и забравяме.“ – отбелязва иронията Мириам Енгел. За нея езикът на тялото е по-изразителен от речта. Чрез формата на модерна градска фантазия тя намира деликатен начин да изрече трудни слова. „През пъстрите образи на сцената метафората достига още по-силно до нас.“ – посочва хореографката.

Снимка: Елизабет Радкова за Балет Арабеск

За спектакъла тя разработва творбата на Шуберт заедно с Игал Миртенбаум, с когото работи в Израел. „През цялото време преминаваме между класиката и съвременната музика. 14-минутният квартет става музика за балетен спектакъл с продължителност час и половина. Но определено чувствате, че това е една симфония на Шуберт.“ – посочва Мириам Енгел. Художник на „Момичето и смъртта“ е Елица Георгиева.

Снимка: Балет Арабеск

Тя е с български корени. Майка ѝ е българка, а баба ѝ Дора Мушанова е прочута танцьорка. „Тя произхожда от родовете Хаджиберов и Мушанов. Танцува не само в балета на операта, но и изследва авангардния подход към съвременния танц, до голяма степен е пионер в изкуството. Да съм тук и да творя с български артисти е много силен начин да се свържа с моите корени.“ – казва Мириам Енгел.

Билети на касата на Музикален театър (029431979) и на Epaygo.bg.