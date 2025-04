„Копелия“ на балета на Държавна опера – Стара Загора гостува в София: зрелищен, интересен, комедиен, пантомимен, актьорски, наситен с динамика и танц; изключително пищен, красив, забавен

Балетът на Държавна опера – Стара Загора чества 125 години от рождението на родоначалника на балетното изкуство у нас Анастас Петров с първия балет, който той поставя у нас през 1928 г. – „Копелия“ от Лео Делиб. Така датата 22 февруари се празнува като рождена на това изкуство в България. Още две годишнини отбелязва тази постановка – 75-ата на балета на Държавна опера – Стара Загора, от чието създаване се навършват 100 години. Костюмите и декорите са на Салваторе Русо. Постановката празнува и неговата 60-а годишнина. Премиерата бе на Фестивала на оперното и балетното изкуство в Стара Загора миналата есен, а на 8 април е първото гостуване в столицата – на сцената на Софийската опера и балет от 19 ч. Jazz FM е медиен партньор.

„България има 97 години балетна история, което си е за хвалене в европейски план.“ – казва художественият ръководител на балета на Държавна опера – Стара Загора Силвия Томова в интервю по Jazz FM. Тя посочва: „Много отдавна искам да поставим „Копелия“. Балетът е игран за първи път на 25 май 1870 г. в Гран опера – от тогава шества насвсякъде по света и е един от най-гледаните и търсените в репертоара на трупите, които го имат.“

Творбата е за трети път на сцената на Държавна опера – Стара Загора, където премиерно е представена през 1951 г. Тогава Сванилда е Анна Воробьова. Преди това в София тя става втората изпълнителка на тази роля у нас след премиерата с Юлия Винарова. Втората версия на „Копелия“ в Държавна опера – Стара Загора се появява през 1971 г. Повече от половин век по-късно спектакълът отново се играе тук. Хореограф е Луиджи Мартелета – голям премиер солист на Римската опера, вече хореограф и мениджър на собствена трупа. „С много голямо удоволствие работихме с него и с асистента Лилия Иванов – наполовина българка, бивш член на трупата на Държавна опера – Стара Загора. Спектакълът е разкошен! Зрелищен, интересен, комедиен, пантомимен, актьорски, наситен с динамика и танц. Публиката ще получи огромно удоволствие. Радост е за душата, сърцето и ума!“ – огромно е вълнението за Силвия Томова. Примабалерината Анелия Димитрова е в ролята на Сванилда: „Спектакълът е изключително пищен, красив, забавен. Наслаждават се хора от всички възрасти. Сюжетът е весел и ведър. Костюмите и сценографията – пъстри. Салваторе доказа и показа колко велик художник е. Това е красива Хофманова приказка, която очевидно не остарява във времето и си остава световна класика.“

И както приказките са служели да ни учат за живота, така това сега продължава да прави „Копелия“. Отново темата е за живителната сила на любовта. Както посочва Силвия Томова – целта на многонационалната трупа на балета на Държавна опера – Стара Загора е чрез своите знания и умения да показва на публиката истините за живота. Създавайки изкуство на световно ниво. Анелия Димитрова е пример за това как трупа само на 8 години може да изгради премиер солисти, Франц е Фиорди Лоха, а д-р Копелиус – Калин Любенов. Новото летоброене на балета на Държавна опера – Стара Загора започна с решението на директора Огнян Драганов да покани Силвия Томова за художествен ръководител. Тя споделя, че се вълнува за членовете на трупата, чувства се отговорна към съдбата им като артисти и иска да ги научи на всичко, което знае, може и умее: „Така съм призвана и няма да престана да бъда откривател и помощник на всеки един, който е талантлив. Това е моята осъзнвата мисия и ще продължа да я изпълнявам. Спокойна съм, вече съм оставила наследници.“

„В процеса, в който се изграждам като артист, се изграждам и като личност. Изразявам безкрайната си благодарност към Силвия Томова, под чието ръководство имаме ренесанс на балета на операта в Стара Загора. „Копелия“ е пореден шедьовър в низ от спектакли на световно ниво в нашия град. Изключително съм щастлива, че съм част от всеки от тях. В момента, в който Силвия Томова ме извади от ансамбъла и ме хвърли в дълбоките води на „Лебедово езеро“, започна моя път. Учих се не само на майсторство от тежкия репертоар, но и на поведение, човечност, трудолюбие, всеотдайност. Силвия Томова е моята пътеводна светлина.“ – признателна е Анелия Димитрова.

И се обръща към образа си в „Копелия“ и неговата връзка със съвремието: „Темата за любовта е винаги актуална. И темата за ревността, за заблудата и за илюзията. Сванилда е темпераментна и своенравна девойка, която ревнува своя годеник Франц, подведен от куклата Копелия. Мислейки, че тя е девойка, се влюбва в нея. Тук имаме житейска случка, в която своенравно момиче решава да се бори за любовта си. А кой не се бори в наше време за това, което обича!“ „Историята разкрива много човешки ситуации, както и една вечна – че има магични и тайни неща в нашия живот, че има посветени хора, че винаги трябва да отстояваш своята любов и своите качества и възможности.“ – посочва Силвия Томова.

Любовта на сцената е както в спектаклите, така и в самата балетна трупа, която осъществява приемственост на класическия репертоар и на танца в България. Израстването на Анелия Димитрова като артист е пряко свързана с историята на „Копелия“. Тя е ученичка на Снежина Дескова, която е ученичка на Валя Вербева, която пък приема професията от Анна Воробьова. Силвия Томова е неин учител от първия ден в театъра. „Имам желанието да им преподам. Аз съм много горда с всичките си артисти, но с Анелия – особено. Моят съвет е всеки да тачи всичките си учители. Аз съм горда, защото като учител винаги съм искала моите ученици да вземат всичко, което зная, на което съм научена и което съм преживяла, да им дам тази опитност.“ – посочва Силвия Томова.

