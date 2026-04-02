Концерти и изложби в София, Пловдив, Велико Търново, Шумен, Варна и Свиленград; творческият директор Кръстина Кръстева: „Показваме цялата картина на съвременната датска култура“

Датската култура опознаваме в интегриран проект „Датски приказки за струнен квартет“ на Art@Shock с поредица от концерти и изложби, която в първия си етап ще премине през България от днес до октомври, след което ще поеме на път към съседните страни. Проектът е 3-годишен и е основан на три албума на Датския струнен квартет с техни аранжименти по традиционни датски и скандинавски мелодии. „Тази атмосфера, която те създават, привлече вниманието ни и много ни хареса.“ – коментира по Jazz FM творческият директор Кръстина Денчева.

В първата година във фокус е албумът Last Leaf от 2017 г., издаден от ECM. Правата за изпълнение на тези аранжименти на концертния тур са откупени преди две години от виолончелиста Виктор Трайков, който е музикален ръководител на проекта. В квартета са още цигуларите Дора Димитрова и Ивайло Данаилов и виолистката Елена Ганова.

Началото се поставя на 2 април в Sofia Live Club, като само този от обявените към момента концерти е с билети. При вход свободен следват изяви в Пловдив (7 април, концертно студио на Радио Пловдив), Велико Търново (20 май, ХГ „Борис Денев“), Шумен (21 май, НЧ „Добри Войников – 1856“), Варна (22 май, Концертно студио на Радио Варна), Свиленград (16 октомври, НЧ „Просвета – 1870“). Проектът се осъществява с подкрепата на Кралство Дания и Национален фонд „Култура“. Jazz FM е медиен партньор.

„Това е концептуално продължение на моите лични интереси към Северна Европа. Целта на нашия проект е публиката да види цялата картина на съвременната датска култура, за която знаем малко.“ – каза Кръстина Денчева. 16-те пиеси в първия албум пресъздават чрез традиционни мелодии от Дания, Швеция и Норвегия природата през очите на музикантите от Danish String Quartet. „Това, което се е получило, е усещането за разходка сред природата – много различна от нашата. А впечатлението ще бъде подсилено от мултимедия, която ще помогне на хората да се потопят още по-дълбоко в северната красота. Нашата цел е да споделим с публиката тази прекрасна музика в интерпретация по-различна от оригиналната на Датския струнен квартет, като се добави средиземноморски емоционален акцент.“ – посочи Кръстина Денчева. В програмата се включва и български автор. Даниел Николов, който вече пет години участва в коледния проект, иницииран от Кръстина Денчев, тази година създава пиеса за струнен квартет в неравноделен размер по датска песен на 120 години – „Обичаме нашата земя“. В развитието на проекта той ще създаде още две пиеси – по една на година.

Музиката е съпътствана от пътуващата изложба „Дания – съвременно изкуство и старинна мъдрост“ с два модула – с произведения на съвременни датски художници и с датски поговорки.

Посолството на Кралство Дания ще съдейства за представянето на проекта в съседните балкански страни. „Вярвам, че крачка по крачка ще създадем много интересен балкански тур, който ще представя културата и съвременната атмосфера на датската музикална сцена.“ – очерта намеренията творческият директор на проекта.

Той започва от днес – рождения ден на Ханс Кристиян Андерсен. Визията на събитията е с два акцента – приказката „Дивите лебеди“ и детайл от замъка, вдъхновил Шекспир за замъка на Хамлет. „Вярваме, че тези символи ще отворят съзнанието на хората да гледат и слушат с интерес и да усетят по-дълбоко датската култура.“ – посочи Кръстина Денчева.