Концертен дебют на най-новия български бигбенд Sofia Jazz Collective

Днес своя дебют ще направи новосформираният 17-членен български бигбенд Sofia Jazz Collective. Първата изява е довечера в Sofia Live Club от 20 ч. В оркестъра свирят както утвърдени имена от джаз сцената, така и ярки нови таланти. „Заниманието ни е амбициозно и ни е много приятно, а с желание всичко се постига.“ – казва в ефира на Jazz FM един от участниците в бенда – пианистът Станислав Арабаджиев.

Заедно с него за Sofia Jazz Collective разказва и тромбонистът Владислав Мичев, който разкрива повече за първоначалната идея: „Ние всъщност с Иван Йорданов много си мечтаехме за бигбенд, когато пътувахме в Хърватска по програми за младежки бигбендове с много добри ръководители. Луис Бонила е един от главните заподозрени за тази случка. Той много ни мотивира, защото през годините се е докосвал до Тад Джоунс, Мел Луис, работил е с Фил Колинс и мн. др. Беше поканил невероятни хора за ментори и преподаватели в различните секции. Цялото преживяване беше много мотивиращо и докато пътувахме с Иван, си казвахме как някой ден ще си направим наш бигбенд. Всъщност със Станислав Арабаджиев, Арнау Гарофе и Георги Стойков се събрахме и измислихме как да се случи цялата тази работа. Всички те дадоха страхотни идеи. Нямаме лидер. Нямаме и диригент. Първоначалната ни идея е в този бигбенд всеки да може да напише композиция и да я изсвирим с оркестъра. Другото нещо е, че всички искаме да направят сола. В този случай си ги разпределяме, защото всички сме солисти, което е много интересно и дава друг цвят, когато солират различни хора.“

Музикантите в Sofia Jazz Collective:

Ритъм секция: Борислав Петров (барабани), Даниеле Феббо (контрабас), Станислав Арабаджиев (пиано) и Димитър Благоев (китара)

Тромпети: Тодор Бакърджиев, Мартин Ташев, Георги Стойков и Александър Миланов

Тромбони: Владислав Мичев, Божидар Василев, Неделчо Нинов и Кирил Зафиров (бас тромбон)

Саксофони: Иван Йорданов и Ралица Тонева (алт саксофони), Арнау Гарофе и Александрос Красидис (тенор саксофони), Гален Николов (баритон саксофон)

„Намеренията ни са този бигбенд да е по-свободен без да се фокусираме в конкретна епоха, черпим всякакви вдъхновения и главната ни идея е репертоарът да е изчистен до изцяло авторска музика. Да свирим в този оркестър е една страхотна възможност всеки да напише нещо.“ – казва Станислав Арабаджиев, а Владислав Мичев допълва за репертоара: „В момента сме няколко композитора, но както казах, всеки има абсолютната свобода да напише, да донесе нещо, да го изсвирим. По време на концерта ще чуем произведение на Неделчо Нинов, музика на Арнау Гарофе, както и мои пиеси.“ Станислав Арабаджиев прави уточнението, че авторските пиеси са много различни, но всички те ще прозвучат тази вечер в Sofia Live Club. „Пиесите имат стилово различие, но пък доста добре се е наредила програмата. Аз съм много щастлив.“ – разкрива Влади Мичев. Музикантите от Sofia Jazz Collective имат идея да запишат албум в близките месеци, когато съберат цялостен репертоар.

В края на нашия разговор с Владислав Мичев и Станислав Арабаджиев в студиото на Jazz FM обсъждаме пътя им в музиката и израстването им като артисти. „За мен израстването като музикант е свързано и с израстването като личност. Ние всички трупаме житейски опит и информацията, която черпим, емоционалното израстване – всичко това влияе и върху начина, по който се изразяваме музикално, така че не е само до хватки, скали и акорди, но и до обща концепция за това какво правим. Този път е безспирен.“ – заключава Станислав Арабаджиев.

Цялото интервю на Таня Иванова с двамата музиканти от Sofia Jazz Collective може да чуете чрез плейъра под основната снимка.