Концерт с импровизационна хорова музика отбелязва Деня на българо-унгарското приятелство днес

Концерт с импровизационна музика ще изнесе днес от 19 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ унгарският хор „Чиксерда“ с диригент Арпад Тот, а преди това – от 16 ч., той ще проведе работилница за българите, интересуващи се от хорово изкуство. Събитията са организирани от Посолството на Унгария у нас и Унгарския културен институт – Институт „Лист“ София. Единият от поводите е свързан с днешния 19 октомври – Ден на българо-унгарското приятелство. „От 2016 г. празнуваме официално този празник. Но всички добре знаят, че приятелските отношения между България и Унгария са от векове. На 19 октомври всяка година организираме събитие, специално по повода. Тази година ще представим музиката на унгарския хор „Чиксерда“. Те са група от 200 – 300 души, от тях в София ще пристигнат 50-ина. Те импровизират, играят с гласовете си, движат се по време на концертите и по този начин самата публика става част от случващото се. Това е концепцията на хора. По този начин хората ще преживеят музиката, която ще се случи около тях и може би заедно с тях…“ – разкри повече за събитието директорът на Институт „Лист“ София Сандра Мишкеди в интервю по Jazz FM в предаването „Джаз ден“ на 18 октомври.

На финала на концерта унгарският хор ще покани публиката да се присъедини в изпълненията, а преди това – от 16 ч., диригентът на Арпад Тот ще проведе работилница. Всички събития са при вход свободен. Поканите за концерта, ако са останали свободни места, днес ще могат да се получат и на входа на залата, а включването в уъркшопа е чрез записване в онлайн формуляр. Подробности можете да откриете на сайта на Унгарския културен институт тук.

От произведението „Балада за Анна“ ще научим повече за унгарската традиция. „Баладата, която е с щастлив край, нетипично за този род произведения, разказва историята на млада майка, която се среща с войник, но той я излъгва. Оказва се, че той не е добър човек. Тя се връща при семейството си и краят е положителен.“ – разказва за творбата Сандра Мишкеди.

Другият повод за концерта днес е тазгодишното Председателство на Унгария на Съвета на Европейския съюз. Събитията се осъществяват със съдействието на Национален фонд „Култура“ на Унгария и на Банка ДСК.