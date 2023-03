Концерт „Отворени врати“ представя младите таланти на Националното музикално училище „Любомир Пипков“

Концертът „Отворени врати“ ще представи младите таланти, които се обучават в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София, на 11 март от 17 ч. при свободен ход в концертната зала на училището. „Тази форма от много години се е наложила в училището. През последните две години имаше пауза заради пандемията. Посетителите ще могат да разгледат училището и да чуят какво се случва в него. Организираме концерта за нашите най-малки приятели и може би бъдещи ученици.“ – коментира пред Jazz FM директорът Столина Добрева. В събитието ученици от най-малките до най-големите гласове ще представят инструментите, които изучават, ще чуем ансамбли, които творят към училището. Ще прозвучат 25 изпълнения, които ще представят всички инструменти, които се изучават в училището, сред тях – на валдхорна от второкласник, на цугтромбонистка от 6 клас, на пианисти, цигулари, блокфлейта, виолончело, китара. Концертът ще завърши с изпълнения на ученици от специалностите „Поп и джаз“ и „Народно пеене“, както и на Вокалната джаз формация.

В НМУ „Любомир Пипков“ творят множество формации: Младежки оркестър с ученици от 5 до 8 клас и Младежка филхармония „София“ с по-големите, Духов оркестър, Младежки хор, Младежка хорова капела, която на 14 март в зала „България“ от 19:30 ч. ще се изяви с Оркестъра на Университета „Принстън“ в сюита „Планетите“ от Холст, Народен хор, два китарни състава с арфи, Вокална джаз формация и Младежки джаз бенд, а отскоро – и Брас бенд. Сред ръководителите им са някои от най-големите имена в музиката ни: Славил Димитров – на Младежката филхармония, на юношеския оркестър и на Младежката хорова капела; Тамара Маврова води Вокалната джаз формация, доц. Георги Петков – Народния хор, Велислав Стоянов – Брас бенда и Духовия оркестър. „Това са едни от най-добрите музиканти и сме изключително щастливи, че могат да работят с нашите деца и те да черпят от извора.“ – описва благоприятната среда за развитие и творчество Столина Добрева.

Концертът утре е и своеобразна покана към децата и техните родители да изберат НМУ „Любомир Пипков“ за образование и израстване в изкуството. „В нашето училище децата идват съвсем мънички. Те с много любов пристъпват нашия праг. Децата се обучават на инструменти и постепенно навлизат в съставите на училището. Целта ни е да създаваме музиканти и да възпитаваме в любов към изкуството. Мотивацията на всеки артист минава през концертните изяви, затова се стремим от най-ранна възраст да представяме учениците на сцена. Преди една седмица хорът участва в спектакъл в Националния музикален театър. За децата това бе много запомнящо се преживяване. Нашата цел е да ги обучаваме и да ги представяме пред обществеността, да им даваме възможност за изява. Тяхното вдъхновение са учителите им, които с изключителна любов и търпение ги приемат като 7-годинишни и ги извеждат като зрели хора и музиканти. През всичките тези години основната ни задача е да им дадем възможност за реализация като музиканти.“ – каза за развитието на младите таланти в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ директорът Столина Добрева.