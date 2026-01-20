Концерт на Любомир Денев в къща музей „Панчо Владигеров“: „От поколение в поколение преминава традиция, която се възприема и утвърждава“

Любомир Денев ще импровизира по музика на Панчо Владигеров, на неговия ученик Милчо Левиев, на Шопен и на Шуман, както и по фолклорни теми и по свои оригинални творби на концерт в къща музей „Панчо Владигеров“ на ул. „Якубица“ № 10 в София. „Аз съм импровизиращ пианист. Всеки път свиря по различен начин. Ако някой си мисли, че ме е слушал и затова е решил да не дойде, ще сгреши. Надявам се музиката да бъде открита по нов начин.“ – казва той в студиото ни. Събитието е на 24 януари от 17 ч. и ще бъде предшествано в 16 ч. от прожекция на филма на Марио Кръстев „Петолиние на паметта“ за три поколения от рода Владигерови. „В къща – музей „Панчо Владигеров“ има интимна атмосфера, публиката е съвсем близко до пианото. Надявам се да се създаде атмосфера, която е като вкъщи и да изненадам и себе си, и публиката.“ – добавя нюанси Любомир Денев.

Този дом е храм на музиката. „Да се свири в къщата на Владигеров е отговорно. Там витае неговият дух. Аз разчитам това допълнително да ме вдъхнови. Всички познаваме неговото творчество, огромното влияние, което той е оказал върху плеяда български композитори, не само негови преки ученици. Ще свиря Милчо Левиев, който е ученик на Владигеров, а аз съм се учил от него, както много други музиканти. От поколение в поколение преминава традиция, която се възприема и утвърждава. Самият Владигеров е бил също голям импровизатор, неговата музика е много жизнена, блика от енергия. Той е първият, който претворява българският музикален фолклор, така че да надскочи регионалното и да го направи космополитно. Всички сме попаднали под влиянието на Владигеров.“ – коментира за наследството на Патриарха Любомир Денев.

Самият Панчо Владигеров дава първи пример в България за съчетание на класика и джаз. Написал е първия български фокстрот, филмова музика. „Творчеството му е с богато жанрово разнообразие. Хармоничният му език е изключително богат и прогресивен за времето си. Той изпреварва дори Гершуин със своя Концерт за пиано № 1 от 1919 г.“ – коментира музикантът.

Той ще открие концерта със „Сарабанда“ в оригинал, а след това ще чуем негови джаз версии на песни от Панчо Владигеров – „Одит моме за вода“ и „Заплакала е Стара планина“, които дават много възможности за импровизация и които той рехармонизира. Любомир Денев ще даде своя прочит на първата пиеса на Милчо Левиев, която той пише като студент на Панчо Владигеров – „Студия“, както и на Sad a Little Bit от по-късния му период. От оригиналното творчество на Любомир Денев ще чуем повлияната от Шопен „Романтичен сонет“, както и романтичната „Биографията на едно цвете“.

В студиото ни Любомир Денев импровизира по Reverie от Шуман:

„Темата е само повод за размисъл. Същественото е това, което идва след нея.“ – казва композиторът за непредизвестените музикални посоки, в които ще поемем заедно.