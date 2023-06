Концерт на 360 градуса „Заслушай се“ в музиката на Brass Squad днес от 20 ч. в Национален студентски дом

Поредицата концерти на 360 градуса „Заслушай се“ продължава с изпълнения на Brass Squad на 24 юни от 20 ч. в Национален студентски дом. Организатор е Lampa Collective. Проектът е създаден с подкрепата на Национален фонд „Култура“. „Заради това финансиране имаме възможност да експериментираме, да правим различни неща и да разнообразяваме културния афиш.“ – посочва Никул Георгиев от екипа на организаторите. Проектът започва с концерт на свещи на Св. Валентин, имаше събитие в Столична библиотека, в кино, както и концерт на слушалки. Последното събитие ще е с реге музика на 6 юли в Ботаническата градина.

„Целта е музиката да се възприема с всички сетива.“ – казва Никул Георгиев. Днес ще има специално добавена визуална среда, изработена от Яна Меламед. А за музикантите ще бъде предизвикателство така да бъдат на сцената в центъра на залата, че да могат да бъдат гледани отвсякъде. Това ще се отрази на комуникацията между музикантите и между тях и публиката. „Мислим да я няма бариерата между изпълнителите и публиката, тя да усети още повече нашата енергия и енергията на музиката да стане тяхна.“ – казва Иван Петков от Brass Squad. Групата е заложила на авторски репертоар, на любими песни от 90-те до днес, на фънки усещането, ще има и диско музика за повече енергия и танци.