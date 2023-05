Концерт и филм за музикантската фамилия Тоскови в специално събитие на 31 май в Самоков

Музикантската фамилия Тоскови ще опознаем с концерт и прожекция на филм на 31 май от 18 ч. в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Самоков. „Дядо ни Петър Иванов Тосков, когото всички в града наричаха Пенко, е закупил първия акордеон в Самоков. Майка му е свирила на тамбура. Той сам се бе научил да изпълнява всички популярни мелодии от тангото, валса, румбата, фокстрота, с които е създавал доброто настроение на вечеринките, забавите, кръщенетата в града. Неговите четирима синове също са се научили да свирят по слух. Обединяващото при всички тях е любовта към музиката. Те използваха таланта си, за да подкрепят бюджетите си – правеха състави, бяха канени на всички събития в града. Чичо ми Иван бе виртуозен акордеонист, Борислав свиреше на барабани, Георги – на китара, а баща ми Димчо – на китара, акордеон и пиано. Всички в Самоков знаеха Тоскови. Когато имаше събитие, на което трябва да звучи музика, канеха фамилията да осигури доброто настроение.“ – разказа сестрата на Румен Тосков – Рупето Магделена Стоилова-Тоскова.

Музиката продължава да се пренася в рода – за своя професионална реализация я избират Румен Тосков и двама от братовчедите – Пепи Тосков и Краси Тосков. Третият братовчед – Николай Тосков, е икономист по образование, но обича да пее. Именно неговите изпълнения ще чуем на 31 май. „Те бяха много близки с брат ми, събираха се да слушат музика, да се възхищават на един или друг артист.“ – разказа Магдалена Сотирова-Тоскова. Тя ще бъде водещ на събитието. То ще включва и прожекцията на кратък филм, от който ще научим подробности за рода и в който е включен кратък запис от музикално изпълнение на членове на талантливото семейство по време на семеен празник. Генът се пренася и в децата, но те избират други професии. „Радвам се, че все още го има във всички нас.“ – казва Магделена Стоилова-Тоскова.

Празничната вечер тя подготвя заедно с баща си Димчо и с братовчед си Николай. „Когато се съберем, си правим репетиция, обсъждаме кое как да стане, разказваме си случки през годините. И това е начин да си припомним хубавото минало и да си говорим за музика – коментираме песни, изпълнители – и това ни доставя огромно удоволствие. В Самоков всички знаят кои са музикантите Тоскови. Събитието е добър повод да си припомнят за тях.“ – казва Магделена Стоилова-Тоскова.