Композирането за театъра и киното е тема на петата работилница на колектива BigBanda, ще я води Михаил Йосифов

Пет работилници, организирани от творческия колектив BigBanda, развиват уменията на млади музиканти в различни аспекти на изкуството. Целта е да бъде образована отворената към нови творчески подходи аудитория, а също и да се популяризира артистичният продукт на независимите музика, театър, танц, игрално и анимационно кино. Работилниците са част от финансирания от Национален фонд „Култура“ проект „Създаване на творческо пространство, приобщаващо независимите артисти към по-големи публики с помощта на технологиите“. Партньор на обединението на независими музикални и визуални артисти BigBanda е „Гьоте институт“.

Първите четири работилници проведоха Ивайло Стефанов (саунд дизайн в киното), Павел Терзийски (вокални техники), Александър Евтимов – Шаманчето и Санди Даниел (импровизация). „Целият екип сме супер щастливи, че има голям интерес. Много от присъстващите са чисто нови за нас лица. Домакините ни харесват и подкрепят. Отдавна мечтаем нашата дейност да се срещне с по-широка публика.“ – коментира в студиото ни Михаил Йосифов, който ще води петата работилница. На 30 ноември от 18:30 ч. в „Гьоте институт“ той ще представи умението да се пише музика за киното и театъра. След това участниците ще могат да приложат наученото, композирайки на инструменти или с използването на дигиталните технологии.

„С фронтмена на групата ни „Насекомикс“ сме работили с доста свободни театрали, както и за традиционната театрална сцена, а също и за кино продукции. Моят любим подход е да гледам всички репетиции и да скицирам нещата на живо на пианото в салона или на китара, която си нося. Докато гледам действието, полагам основите. Когато става въпрос за кино, си пускам грубия монтаж и без да се ограничавам във времеви рамки излизам от ролята на страничен наблюдател. Превръщам се в „актьор“ в пространството на филма, за да може музиката да стане по естествен начин част от действието.“ – разказа в студиото на Jazz FM Михаил Йосифов. Още за неговата работа като композитор за киното и театъра можете да научите от интервюто в плейъра под основната снимка.

Входът за работилницата е свободен, необходима е единствено регистрация, форма за която ще намерите на Фейсбук страницата на събитието.