Комбо състав към катедра „Поп и джаз изкуство“ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ излиза на сцената на Sofia Summer Fest на 26 септември

Комбо състав към катедра „Поп и джаз изкуство“ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ възниква от церемонията по връчването на наградите „Питагор“ в УНСС. Сформира го преподавателят по бас китара в катедрата проф. д-р Иван Стоянов, който разказа по Jazz FM: „Аз като организатор на този състав свирих в него на бас китара. Нашите млади колеги се представиха много добре. Започнаха да идват покани, а последното събитие на което се изявихме, бе на Международния солунски панаир. Там изнесохме три концерта.“

Срещаме ви с младите таланти. Антон Златков е китарист: „Много съм щастлив да участвам в проекта, защото в него свиря с едни от най-добрите ми колеги от всички специалнодсти. Работим с нашите преподаватели Михаил Йосифов и проф. Стоянов и това е голяма чест за нас.“ В Солун и в София той изпълнява соло пиеса на китара. Гален Николов свири на баритон саксофон: „Винаги съм имал слабост към големите проекти. Обичам мащабния звук, брасът ми е голяма слабост. Всички студенти сме запалени и правим всичко с удоволствие и мерак.“ Иван Петков е един от тромпетистите в проекта и идва от класическата музика: „За мен този проект е нова глава в една приказка – ново, приятно изживяване. Чувствам се горд, че мога да съм на една сцена с нашите преподаватели и тези уникални колеги.“ Елия Тодорова е вокалистка и тук се подготвя за отговорните задачи на голямата сцена: „За мен е чест и удоволствие да пея в състава. Да съм тук е нещо магично. Има емоция, има чувство, избираме заедно песните, уча се да бъда бендлидер. Голям урок е, но първо е удоволствие.“ Михаил Тодоров свири на тромпет и сбъдва мечта: „За мен е чест да свиря с тези музиканти, най-вече с Михаил Йосифов и проф. Стоянов, за което отдавна съм мечтал.“ Александър Савов пее вече трета година поп и джаз в НМА: „Искам да благодаря на всички колеги и на нашите преподаватели, че ни гласуват доверие. И най-вече – че съумяваме да създаваме музиката с интелект, любов и душа. Експериментираме, правим аранжиментите подходящи за нашия комбо състав. Това е огромно удоволствие и чест и се радвам, че ще успеем да споделим този заряд с нашата публика.“ Ивайло Манев свири на ударни инструменти: „В този състав работният процес се случва много лесно, защото освен колеги сме и приятели и свирим на много места заедно в различни формации.“

Тези думи описват образа на мотивирани, отговорни към музиката млади хора. Михаил Йосифов е убеден: „Те са част от бъдещия музикален елит. До няколко години те ще са в националния културен афиш – познавам техния талант и виждам хъса им за работа.“ Когато свири с тях, им дава пример: „Ние като преподаватели се мъчим да са максимално отговорни към това, което правят, да са си научили добре материала, да го изпълняват професионално. Но на такива участия се вижда, че всичко това носи много радост и забава. Това е предназначението на нашата музика – да радва хората по искрен начин. Това ни е запалило по нея, така е и с тях. Това артистично духовно присъствие носи позитивни емоции на хората.“

В програмата са джаз стандарти, поп, рок и фюжън. Аранжиментите са специално направени за този оркестър. „Има всичко за всекиго. Ние ще дадем всичко от себе си.“ – кани ни проф. Иван Стоянов.

Линк към фейсбук събитието с пълната програма.