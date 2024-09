Книги с лично послание към връстници носят в класната стая днес учениците от ЧОУ „Цар Симеон Велики“

Столичното Частно основно училище „Цар Симеон Велики“ в с. Иваняне, Банкя, отправи призив вместо да закупят цвете за класния ръководител, в първия учебен ден да донесат книжка с лично послание към връстници. Събраните четива ще бъдат дарени на детски отделения на болници и домове за деца.

„Много сме благодарни на всички деца и родители, които ни подаряват цветя за първия учебен ден. Но искаме да обърнем фокуса към силата на словото, знанието и вдъхновението, което книгите носят.“ – описа по Jazz FM смисъла на инициативата преподавателят в училището Станислава Йорданова.

Един от специалните моменти е, че децата се обръщат към своите връстници с лично послание. „Тези книги ще бъдат дарени на детски домове и отделения. Това е начин да създадем връзка. Нека всяко дете, което има нужда да отвори детска книжка, да прочете мило послание от друго дете.“ – каза Станислава Йорданова.

Така от ранна възраст учениците се изграждат като личностни – съчувстващи и желаещи да се свържат с други членове на общността. Инициативата „С книга вместо с цвете“ отговаря на начина, по който те се възпитават в ЧОУ „Цар Симеон Велики“. „Освен да даваме знания, развиваме качества у нашите ученици. Това е поредната инициатива чрез която ги учим на толерантност и добротворчество.“ – посочи Станислава Йорданова.

Възпитаниците на училището правят това по много начини – осиновили са животни в Столичния зоопарк, събират средства за фондации като „Очи на четири лапи“ за кучета-водачи, гледат пчели. „Вярваме, че училището е наш дом, където учим децата да бъдат хора. Колкото и важно да е всяко дете да постига успехи в класната стая, още по-важно е то да се научи да бъде добър човек, който знае как да обича, как да разбира и да подкрепя другите. Нашето училище избра тази инициатива защото вярваме, че истинската стойност на един подарък е във въздействието, което той може да има върху живота на другите. Затова и вместо да получим цветя, искаме да превърнем този жест в нещо много по-голямо – надежда за децата, които най-много се нуждаят от това. Дарявайки книжките, вярваме, че не само подкрепяме образованието и четенето, но и вдъхваме надежда на тези, които се борят с предизвикателствата.“ – каза още преподавателят Станислава Йорданова.

Днес в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ първият звънец бие за 10-а година. Първата кръгла годишнина училището посреща с тържество, в което участие взимат Националната гвардейска част и Гвардейският представителен духов оркестър, Оркестърът за народна музика на БНР и трио „Сеица“.