Книга албум за Наталия Генова, която подчертаваше с текстилните си произведения човешката красота и индивидуалността на характера: „Това е изкуство, което неизменно е свързано с актуалността, със силата на живота“

„Наталия Генова е визионер в областта на модата и текстилното изкуство, творец с артистична интуиция, свобода и смелост.“ – така е представена артистката в албума „Наталия Генова и изкуството на текстила“. Той е създаден от семейството ѝ и ще бъде представен днес от 18 ч. в пространството, в което се е помещавал нейният бутик – първият български – на ул. „Гурко“ № 38, което след това тя превръща в галерия, а днес е бар. Албумът е пътешествие във времето, в което си винаги на ръба на новото и неочакваното – толкова логично и необходимо, призив на епохата. Нейните произведения в текстила извеждат на преден план външната красота, която подчертава вътрешната, човешката красота. Същевременно те са с отличителен характер, изявяващ индивидуалността.

„Модата трябва да е игра, любимо занимание, трябва да те забавлява. Трябва и този, който прави дрехата, и този, който я носи, да изпитва интелектуално удоволствие.“ – е цитирана Наталия Генова в интервю в книгата албум. Той събира разностранните прояви на таланта ѝ. „Тя непрекъснато търсеше нови изразни средства. В началото работеше в сферата на авторската бижутерия, като нейните произведения бяха вдъхновени от българския фолклор и старите накити. Използваше собствени техники и вместо камък поставяше текстил, който бродираше. След това правеше модни аксесоари, чанти, съвременни пафти, различен тип допълнения към бижутата. После работеше в сферата на гоблените – пана върху черно кадифе с бродерии със сърмена нишка или рисувани текстилни пана. И премина към модата, с която името Натали е известно. Правила е костюми за театрални постановки. Всички нейни тоалети независимо дали са за известни актриси, по поръчка на нейните клиентки или част от стотиците ѝ колекции, са уникални. Модата при нея бе произведение на изкуството. Непременно имаше нещо направено на ръка – колаж в уникалната техника с намачкан текстил, която бе изобретила, или с апликации, или с рисувана коприна специално за тази дреха. Всяка една бе различна от другата.“ – разказва в студиото на Jazz FM дъщеря ѝ Биляна Генова.

Модата, създавана от Наталия Генова, е израз на личността след десетилетия на унифициране и поставяне под общ знаменател. След това изважда това послание по улиците на града и чрез фотосесиите, и чрез хората, които избират тоалетите ѝ. Въпреки нейната авангардност, моделите ѝ са били по страниците на наши списания като „Лада“. Тя е била незаобиколима. „Обичаше да вижда тоалетите ѝ да живеят, да ги вижда на улицата. Затова и обичаше да снима колекциите си навън, сред оживлението на софийските улици. Това е изкуство, което неизменно е свързано с актуалността, със силата на живота. Изкуство, което тя осъзнаваше, че е преходно, но точно в това, че е изключително свързано с живота, е силата му.“ – казва нейната дъщеря.

Наталия Генова създава първия български бутик през 1978 г., с което дава тон на различно отношение към облеклото – далеч от конфекцията. „Заниманията ѝ с текстил са свързани с желанието ѝ да прави нещо свободно и различно в изкуството, което в други сфери в тези времена не бе възможно. Затова тя неслучайно потърси изява в декоративните и приложните изкуства.“ – посочва Биляна Генова. Бутикът се намира първо на бул. „Витоша“, след това е преместен на бул. „Фритьоф Нансен“, за да се установи накрая на ул. „Гурко“ № 38 – пространство, което после се превръща в галерия „Натали“, а днес ще ни събере за представянето на албума.

С всяко свое действие Наталия Генова показва, че може и така, дори, че е по-добре така – да си напредничав, отличителен, неповторим, създател на красота. Нейното естетическо чувство и убеждението, че красотата е вътре в нас и ще спаси света, изразява и ревюто ѝ с „летящите рокли“, заснето на балкона на мавзолея на Георги Димитров. „Колекцията тя прави в почит към Леонардо да Винчи. Стилизираните бели скулптурни тоалети с ветрила са направени в пропорциите на човешкото тяло. Манекенките ги отварят с ръце и след това те се задържат като ангелски криле. Наистина човекът се превръща в ангел с тях. На снимките на филм за нея през 1990 г. на балкона на мавзолея манекенките се разхождат по парапета. При монтажа тя предлага отдолу да се напише „Тук ще се танцува“. Това бе пророческо и се радвам, че се оказа права. В крайна сметка побеждава животът, побеждава красотата.“ – казва Биляна Генова.

Наталия Генова представя човека като хармонично създание, което трябва да е в непрекъснат устрем към съвършенството. Тази идея внушава нейният гоблен „Златната ябълка“, който отново ще бъде показан тази вечер. В обемна форма той показва обвита в златна сърма ябълка с листо, а рамката от тънката златна нишка поставя фигурата в обратна перспектива. Така се създава усещането, че когато виждаш напред, гледаш нагоре. Творбата, показана и в сп. „Изкуство“, е част от нейната първа изложба с гоблени през 1980 г., от която има и други произведения в албума.

Той е подготвен от дъщерята на Наталия Генова – Биляна, заедно с баща ѝ Севдалин Генов – инициатор и двигател. София Стоева, внучка на артистката, наследила таланта ѝ и желанието ѝ да се развива в изкуството, прави корицата. „Аз съм много благодарна за това, че тази книга ще може да се срещне с хората, които обичаха и ценяха Наталия Генова с нейното творчество. Благодарна съм най-вече на това, че към нея ще се обърнат и хора, които сега ще я открият и ще намерят нещо за себе си, което да ги вдъхнови в изкуството. Тя е ярък представител на поколение български творци в сферата на декоративните изкуства. Надявам се книгата да достигне до повече хора, които се занимават в момента с това – до ученици, до студенти. Наталия Генова е част от историята на българския текстил.“ – казва дъщеря ѝ Биляна Генова.