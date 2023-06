„Класика и джаз“ на Ангел Заберски трио отново ще разкрие свят на непреходна красота при първото представяне в Sofia Live Club днес

Свят на непреходна красота разкрива програмата на Ангел Заберски трио с пресъздадени в стилистиката на джаза произведения от класическата музика. Довечера тя ще бъде представена за първи път в Sofia Live Club. И отново ще бъде вълшебно и романтично. „Тази програма вече се превърна в традиция за нас. Немалко пъти сме имали възможност да я изпълняваме пред публика, но за първи път – в Sofia Live Club. Вълнувам се по особен начин, по особен начин е отговорно – да представим сложна камерна музика в сферата на джаза.“ – коментира след поредната репетиция Ангел Заберски. Концертът „Класика и джаз“ на Ангел Заберски трио в Sofia Live Club е днес и ще започне в 21 ч.

Тези свирения на тримата в навечерието на изяви са възможност те отново да чуят и огледат музиката, да открият още един детайл, който може да бъде добавен или пък усъвършенстван, за да е още по-живописно, а въздействието върху публиката – по-силно. А програмата е вече отлично подготвена, записана, изпълнявана неведнъж – пред различни публики, в различни пространства в много градове на различни форуми. „С усмивка ще кажа, че много ми се иска сега да я запишем, след като е интерпретирана толкова пъти и е улегнала. Много неща се промениха в изпълнението – ритмика, мелодия, хармония; нещата се наместиха.“ – със своя характерен перфекционизъм говори Ангел Заберски.

Шедьоври на Пучини, Рахманинов, Моцарт, Бетовен, Шопен, Хачатурян, Офенбах, Бизе… Образците, които тримата музиканти интерпретират в аранжиментите на Ангел Заберски, са сред най-открояващите се в класическата традиция. „Тази програма ми въздейства любовно, романтично. И това е нормално. С този репертоар се пренасям в друг свят, виждам цветя пред себе си, виждам светлина.“ – описа усещането Стоян Янкулов. Музиката непрекъснато се развива и Борис Таслев приема всяко поредно представяне като ново преживяване: „Оставям се на приключението всеки път.“ Ангел Заберски излага същината: „Програмата е реверанс към сфера на изкуството като сериозната музика – съживявам част от мелодиите по нов начин, за да им дам друг вкус и нюанс, те да прозвучат като по-различен спомен. Щастлив съм, че намерих тази музикална ниша в България и тя много добре пасна и на трима ни като музиканти. Не е сложна музика, леко ни е да изпълняваме тези мелодии и да суингираме върху тях.“

Самите произведения са изискващи в претворяването в друга стилистика и в друга музикална епоха, а също и в интерпретацията. Но това е удоволствието на тримата музиканти, което те отново ще споделят с публиката в по-различната пулсация на Sofia Live Club. Като отговорност и сложност на задачата Ангел Заберски не дели концертите на такива в зала и други – в клуб. Стоян Янкулов подчертава по-голямата интимност. „Публиката е по-близо до нас, а от тук – и въздействието е по-голямо. Това се отразява на нашето свирене. Хората са по-освободени, не внимават да не трепнат и да не вдигнат и най-малък шум. Това предразполага към по-релаксирано слушане.“

Преди концерта на триото изпълнения ще поднесат студенти на Ангел Заберски в „Нов български университет“. „Те са много талантливи – Илия Лазаров, Жоро Ангелов, Калина Андреева. Ще дойдат и други, ако решат да се присъединят. Не съм ги задължил, а им предложих да посвирят джаз преди нас.“ – разказа гордият преподавател.