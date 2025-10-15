Класика, джаз и фолклор, но също и изобразително изкуство, кино и литература в „Музикални зографи“ от днес до 16 ноември

Множество музикални жанрове – класика, джаз и фолклор – и различни изкуства – музика, рисуване, кино и литература – съчетава в поредното си издание фестивалът „Музикални зографи“, организиран от Фани Куцарова чрез Сдружение Pro Artibus. Той започна с два предфестивални дни с прожекции на филми за бележити личности в културния център в Централни хали, а от днес е началото на концертната част. Тя продължава с разнообразни събития до 16 ноември, като втора негова сцена е залата на Централния военен клуб. Jazz FM, Classic FM и bTV Radio от bTV Radio Group сме медиен партньор. Билети за събитията с платен вход се продават в мрежата на Eventim. За почитателите на изкуството „Музикални зографи“ предлага и фестивален билет, а входът за учащи и пенсионери е с намаление.

Снимка: Светослав Николов

Новото издание на „Музикални Зографи“ започна с два предфестивални дни с прожекции на четири филма на режисьора Николай Василев – за художника Атанас Хранов, за Боян Радев и неговите колекционерска страст и дарителството му, за музиканта Теодосий Спасов и за духовния водач Ваклуш Толев.

Официално фестивалът започва днес с концерт с необичайна музикална картина между класиката, фолклора и джаза. Фани Куцарова – пиано, Мартин Владимиров – гъдулка, и Венци Трифонов – кларинет, ще поднесат френска музика и фолклорни произведения. Отново ще рисува художникът Румен Статков. Водещ е колегата от Classic FM Георги Митов – Геми. Концертът е от 19:30 ч. в Централния военен клуб.

Следващите пет концерта са в две вечери на сцена Централни хали. На 18 октомври от 18 ч. ще свири Деляна Петкова, а от 19 ч. – Руей Джу, на 19 октомври от 17:30 ч. – Денислав Тенев, а от 18:30 ч. – Христо Йорданов. Тези изяви са дебютни. Неделната вечер ще продължи с изпълнения на дуото Вили и Жени – китара и пиано, като ще бъде представена и изложба от ръчно изработени бижута. Входът е свободен.

На 21 октомври се завръщаме в Централния военен клуб. В 19:30 в промоция на албума „Истории за класическа китара“ ще чуем дуото на китариста Тео Николов и пианистката Яна Лолова. Тео е докторант Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, а албумът излиза с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. В програмата са и пиеси на Росен Балкански, с когото Фани Куцарова започва професионалния си музикален път.

На 23 октомври под часовника в Централни хали в 18 ч. ще бъде открита изложба на Катерина Кацарова. Същата вечер от 19:30 ч. в Централния военен клуб ще честваме 20 год. преподавателска дейност на Нелка Петкова – основателка на обучението по фолклорно пеене в НМУ „Любомир Пипков“ – София. В изявата участие ще вземат нейни ученици, както и гъдуларят Мартин Владимиров. Това е единственият концерт от програмата на фестивала във Военния клуб, който е с вход свободен.

На 2 ноември от 11 ч. в Централния военен клуб Полина Антонова от Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките ще представи монографиите си за Димитър Ненов и за Панка Пелишек, след което заедно с Фани Куцарова ще изпълнят на четири ръце „Лешникотрошачката“ (обр. Плетньов) и ще представят премиерно нова творба от Албена Врачанска.

В двата дни на следващия уикенд – 8 и 9 ноември – събитията са на сцената в Централни хали. В събота от 19:30 ч. художникът Румен Статков ще покаже „Историческите шаржове на прехода – 35 години от началото“. В неделя от 18 ч. превежданият на много езици писател Емануел Икономов представя новата си книга „Баснословник“ с фантастично-реалистни разкази, поучителни за съвремието ни. Входът е свободен.

Трите финални събития са в Централния военен клуб. На 10 ноември Яна Лолова – пиано, и Антонио Илиоски – виолончело, ще ни срещнат с едни от най-сложните и красиви сонати на Прокофиев и Шостакович. На 13 ноември от 19:30 ч. рецитал ще изнесе китаристът Герхард Райхенбах, който ще изпълни творби на Росен Балкански, Бах и свои обработки на български фолклор. Финалът на 16 ноември от 11 ч. е с дебютния концерт на 20-годишният пианист Димитър Цонев.