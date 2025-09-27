Класически и съвременен джаз в елегантна звучност в международния проект M.U.S.I.C. в Габрово, Велико Търново и Правец

Музиканти от няколко европейски страни се обединяват в проекта M.U.S.I.C. (Magical Urban Sounds In Connection – „Свързани вълшебни градски звуци“) с концерти в България, Румъния, Унгария, Австрия, Италия и Франция. Участват артисти от България, Румъния, Италия, Полша, Молдова. Българският представител в състава е Тодор Бакърджиев, а гост-участници са Ани Ставрева (финалист от „Гласът на България“ по bTV, възпитаник на Йордан Владев в Музикален център Art Libitum на 25 септември в Габрово) и Теа Николова (възпитаник на Даниела Станкова в Училище за певци D Stars, на 25 септември в Габрово и на 27 септември в Hyatt Regency Pravets Resort).

Проектът се организира от jmEvents и е съфинарнсиран по програма Творческа Европа на Европейския съюз, партньори в България са Община Габрово и Hyatt Regency Pravets Resort, а Jazz FM е медиен партньор. Концертът в Габрово е в Дом на културата „Емануил Манолов“ на 25 септември от 19 ч., във Велико Търново – в СУ „Емилиян Станев“ на 26 септември, а в Правец – в Hyatt Regency Pravets Resort на 27 септември от 21 ч. Именно у нас започва турнето, което продължава в градове като Букурещ, Будапеща, Клагенфурт, Торино, Ница. Началото на проекта бе поставено в Румъния през юли с концерти в Кралския дворец в Букурещ, в замъка Пелеш и в Балната зала на Брашов.

Програмата е с аранжименти на италианския композитор и пианист Лука Алета, който е музикален директор на проекта. Той е подготвил нови версии в стилна класическа звучност и със съвременен облик от различни периоди на джаз музиката, като What a Wonderful World, (I’ve Got You) Under My Skin, Someday My Prince Will Come, Spain, My Funny Valentine, Caravan, Summertime, One Note Samba, Mountain Dance. Ще ги изпее италианецът Емануеле Скиавоне, носител на наградата за вокалист от Международния джаз конкурс в Букурещ. Route 66 той изпълнява в дует с Теа Николова. В състава има и солист саксофонист, допълнителна нежност на изпълненията дава щрайх триото, което съпровожда заедно с класическото джаз трио.

Водещ на концерта в Правец е програмният директор на Jazz FM Светослав Николов. Радиото записваме концерта и впоследствие ще го излъчим в ефир.

Проектът M.U.S.I.C. има образователна и екологична насоченост. Ще се проведат работилници с млади артисти, а публиката ще бъде призовавана да е грижовна към природата.