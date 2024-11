„Киномания“ показва филми за Чет Бейкър и Джо Бонамаса

По традиция най-старата кинопанорама у нас – „Киномания“, показва селекция от музикални филми и отдава почит на многоликото музикално изкуство. Наред с „Господин Азнавур“ за Шарл Азнавур и „Мария“ за Мария Калас форумът ще предложи още няколко музикални заглавия. За две от тях в ефира на Jazz FM разказва Маргарита Борисова от „Дюкян меломан“. Какво споделя тя за филмите за Чет Бейкър и Джо Бонамаса може да чуете в интервюто на Таня Иванова с нея чрез плейъра под основната снимка, а по-долу представяме селекцията на „Киномания“ с филми, в които един от главните герои е музиката.

Фестивалът на френския филм, традиционна част от програмата на „Киномания“, тази година се открива с „Болеро“ (2024), посветен на Морис Равел. Режисьорката Ан Фонтен, позната с друг свой биографичен филм – „Коко преди Шанел“, този път решава да разгърне разказа си за Равел около най-известната му композиция. „Болеро“ преплита работния процес и живота на композитора през призмата на срещите му с три жени: руската танцьорка Ида Рубинщайн, по чиято поръчка е създадена музиката, неговата покровителка Мизия Серт и приятелката му пианистка Маргьорит Лонг. Създадена по мотиви от възторжено приетата монография „Морис Равел“ на известния френски музиколог и журналист Марсел Марнат, драмата на Фонтен пресъздава живота на композитора със страст, интелигентност и чувство за хумор.

Вече култовият документален филм на Брус Уебър Let's get lost (1988) разказва за Чет Бейкър и живота му чрез интервюта с бивши сътрудници, бивши съпруги и децата му. Проследяваме кариерата на музиканта от 50-те години на миналия век, когато свири с джаз величия като Чарли Паркър, Джери Мълиган и Ръс Фрийман, до 80-те години, когато пристрастяването му към хероина и хаоса в личния му живот го подтикват да се премести в Европа. Като съпоставя тези две десетилетия, Уебър подчертава резкия контраст между по-младия, красив Бейкър – привлекателният идол, смесица от Джеймс Дийн и Джак Керуак – и това, в което се превръща – „изпаднал донжуан“, както го определя Джей Хоубърман в статия във „Вилидж Войс“. Гледаме филма в съвсем нова, дигитално реставрирана версия.

Джо Бонамаса, китаристът, който превръща блуса от маргинализиран жанр в спектакъл, изпълващ огромни концертни зали, е в центъра на друг документален филм от селекцията. Интервюта и записи от концерти разказват за необикновения му възход като китарно чудо под менторството на Би Би Кинг и с възхищението на Джон Лий Хукър, както и за опита му в жестокия музикален бизнес. Въпреки пренебрегването от страна на развлекателната индустрия, Джо успява да свири в препълнени зали по целия свят с гости като Ерик Клептън в „Роял Албърт хол“, например. Бонамаса има 22 блус албума, които достигат номер 1 в класациите, а това е повече от всеки друг музикант, включително Би Би Кинг, Ерик Клептън и Стиви Рей Вон.

Kneecap е биографичен филм за едноименното хип-хоп трио от Белфаст, което неочаквано се превръща в символ на движението за граждански права, посветено на запазването на родния им език. Напористите рапъри Лиъм, Ниша и Джей Джей и тяхната енергична музика, анархистична непочтителност и нажежената политическа атмосфера на Северна Ирландия движат действието, допълнително подсилено от ярък хумор и динамичен монтаж. Филмът с участието на Майкъл Фасбендър напомня едновременно за „Трейнспотинг“ и „Осмата миля“, с щипка от усета на Гай Ричи за гангстерския жанр.

Трийсет и осмото издание на „Киномания“ се организира от НДК и Фондация „Имам идея“ с подкрепата на Министерство на културата, ИА „Национален филмов център“ и Столична община. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2024 г.

Пълната програма ще намерите тук.

На снимката: Джо Бонамаса, автор: Кристи Гудуин