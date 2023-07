Катедра „Реставрация“ при НХА с първа изложба от 10 години насам

Изложбата представя табла с дипломни проекти на студенти от магистърската програма на катедра „Реставрация“ при НХА. Дипломните работи са посветени на опазването на различен вид културни ценности: живописни произведения, икони, старопечатни гравюри, голямоформатни рисунки върху хартия и старопечатна книга. В допълнение на тези проекти са изложени и табла на курсови работи, представящи реставрация на картини на големите български художници Борис Денев и Славка Денева.

Подобна изложба на дипломни проекти и курсови работи на студенти от катедра „Реставрация“ се представя за първи път пред широката публика от много време насам. Това стана възможно благодарение на партньорството на НХА и Регионален исторически музей – София, който е домакин на изложбата. Макар и все още скромна по обем, тя представя основни моменти от реставрационни процеси, както и най-важните проучвания, извършени в подготвителния етап.

Повече за събитието в ефира на Джаз ФМ разказаха доц. д-р Стефан Белишки – ръководител на катедра „Реставрация“, и Досю Амуджев – дипломиран магистър в специалност „Реставрация“. Сред темите на разговора е и 50-ят юбилей от основаването на специалност „Реставрация“ в Националната художествена академия. Цялото интервю на Таня Иванова с гостите в предаването ѝ „Следобедни импровизации“ може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Изложбата на дипломираните студенти от катедра „Реставрация“ на НХА може да разгледате от 12 до 30 юли в Галерийното пространство при Триъгълната кула на Сердика, Филиал на Регионален исторически музей – София. Адресът е бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 16.