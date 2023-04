Калуди Калудов празнува юбилей – 70 години, от които 45 – на сцената: „Винаги ме е водела тази непрестанна жажда да правиш нещо ново, да опиташ още“

„Не обичам да планувам, обичам да приемем нещата, които идват, със сърце, и да ги върша с любов.“ – казва в интервю за Jazz FM Калуди Калудов, който празнува две годишнини – 70-и юбилеи и 45 години на сцената. На 27 април предстои отново да го гледаме в „Палячи“ от Леонкавало под шапитото на Академичен цирк „Балкански“ в постановка на Държавна опера – Стара Загора. Преди пет години се състоя премиерата на този спектакъл, който бе игран в Стара Загора, Варна, Пловдив и Несебър, а в София имаше две представления, в едно от които пя Камен Чанев.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Постановката свързва два жанра –цирковото и оперното изкуство. „Това според мен е нещо много красиво, в него виждам обединяващи се със своята енергия творчески състави.“ – коментира Калуди Калудов. Оперното действие е съчетано с циркови номера, има и лазерно шоу. В своя синтез изкуствата не просто се събират, а надграждат, усилват своето въздействие. Всичко оживява пред очите ти и става истинско, действието се развива не на сцената, а става част от живота. „Това участие заедно е с изключителна хармонизираща същност. Преживяването е толкова силно, че докато пея, понякога ме стиска за гърлото, идва ми да заплача от щастие, че това се случва. Всичко е много органично.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

В спектакъла на 27 април рамо до рамо до своя обичан Маестро ще направят своите дебюти баритонът Матеуш Михаловски (носител на първа награда от Първия международен конкурс за млади оперни певци „Стоян Попов“ – Бургас, 2022 г.) в ролята на Директора на цирка и младият украинец Назар Микуляк, който ще изпълни ролята на Силвио. „Те са готови да тръгнат по своя път.“ – посочва гордият им учител.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Последния път го видях именно в ролята му на преподавател, водещ на майсторски клас в Стара Загора. Неговите ученици слушаха внимателно, трудолюбиви и старателни. Те изпълняваха дадените насоки и само след миг пеенето им се преобразяваше. „Аз ги уча на изключително професионален подход, уча ги на отговорност към самите себе си. Тогава те се стараят дисциплинирано да присъстват в професията си. Посаждам у тях семето на отговорността.“

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

А какво го е вдъхновявало за изкуството в пътя досега? „Всяка година съм имал щастието да обогатявам репертоара си поне с едно нови заглавия, понякога – до 3. Всеки нов композитор, който трябваше да претворявам, ми даваше нещо ново в моите търсения. Това са нещата, които те доизграждат. Винаги ме е водела тази непрестанна жажда да правиш нещо ново, да опиташ още. Може би и затова се занимавам с рисуване, писане и астрономическа дейност. Това са предизвикателства, които доизграждат духовното начало.“

В „Палячи“ на 27 април гледаме в ролята на Неда – Анна Дитри, на Тонио – Нико Исаков, на Бепо – Ивайло Йовчев. Участват още хорът и оркестърът на Старозагорската опера, артисти от Академичен цирк „Балкански“. Спектакъла ще дирижира Ивайло Кринчев, диригент на хора Младен Станев. Великолепните костюми са на Каталин Йонеску-Арборе, а костюмите на хора са на Салваторе Русо.