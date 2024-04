Калин Жечев от Джаз формация „София“ преди концерта със студенти от НМА: „Събуждаме у младите хора ентусиазъм за участие в нещо голямо“

Израстващи със световни образци в традицията на фънк музиката, млади таланти от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще свирят и пеят хитове от десетилетията на концерт с Джаз формация „София“ към ОКИ „Надежда“ тази вечер от 18:30 ч. при вход свободен в концертната зала на общинския културен институт на бул. „Ломско шосе“ № 2. Девойките и младежите са от класовете по пеене на доц. д-р Адриана Бенова и по саксофон на Апостол Апостолов – Толи. Близо 30 музиканти ще излязат на сцената – тринадесет певци и четирима саксофонисти, които ще музицират с професионалния джаз състав, а към изпълненията ще се присъединят тромпетистът Иван Петков и дългогодишният корепетитор в академията Александър Божиков. Най-новото попълнение в Джаз формация „София“ е един от големите ни млади джаз таланти – барабанистът Ивайло Манев, когото многократно сме награждавали на джаз конкурси още като ученик в Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора. След това той завърши НМА при проф. Христо Йоцов, а междувременно участва в инициативи на Jazz FM, като Veleka Kite & Jazz Fest. Тази година ще го представим и на старозагорското издание на пътуващия ни фестивал „Джаз в цялата страна“ на 15 и 16 юни.

На концерта в сряда младите ще имат всичко нужно, за да полетят – ще музицират с професионален състав пред възторжена публика. „Дългогодишното ни сътрудничество с много институции, както в случая катедра „Поп и джаз изкуство“ на НМА, винаги ни е водило към това да помагаме на младите таланти, сегашни и бъдещи звезди, с изява на максимално високо ниво. В работата ни с младите хора се вижда, че у тях постигаме събуждане на ентусиазъм за участие в нещо голямо. Усеща се зарядът им. Всички са отдадени на идеята и заедно успяваме да постигнем много.“ – коментира в интервю по Jazz FM Калин Жечев от Джаз формация „София“. Сред студентите има имена, които са добре познати от джаз сцената ни, като саксофонистите Гален Николов и Кристиян Кръстев.

В професионалния акомпанимент младите таланти ще изпълнят класики на Джордж Дюк, Джеймс Браун, Стиви Уондър, Шака Кан, Incognito, Brand New Heavies. Програмата е подбрана от двамата преподаватели съобразно качествата и спецификите на всеки от артистите. Аранжиментите прави Апостол Апостолов – Толи. „Получи се много богат и красив репертоар, с който ще избухнем в залата на ОКИ „Надежда“.“ – обеща за въздействието на концерта днес Калин Жечев.

Акцент в програмата е нова фънк песен на български език, написана от преподавателя Адриана Бенова и носеща заглавието на инициирания от нея концерт – What the Funk!. „Тя е доказателство за това какъв артист е идеологът на концерта и за това какви хора работят в нашите институции. В момента, в който идеята за събитието изкристализира, за по-малко от 24 ч. тя бе готова с тази песен. Написа я, вдъхновена от идеята да направим нещо заедно за студентите, за младите таланти, с които сме на една сцена. Това прави песента изключително специална. Не много студенти могат да се похвалят, че специално за тях за техен концерт е написана песен.“ – подчерта Калин Жечев в интервюто в предаването „Джаз ден“ на 23 април.