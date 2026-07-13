JazzBoree за първи път на фестивал, Теди Кацарова с BNBand и Бигбенд Благоевград с премиерен проект с Румяна Коцева и Апостол Апостолов, а също и с участието на Лъчезар Кацарски, в петото издание на „Jazz Велинград“

С три концерта на професионални артисти от цялата страна във взаимодействие с местни творци и три работилници, които ще очертаят път на развитие пред младите таланти „Jazz Велинград“ ни посреща за пети път на 15 и 16 юли. Организиран от Община Велинград с инициативата и партньорството на Jazz FM и с подкрепата на ЦПЛР – ОДК – Велинград, единственият по рода си Фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите е с тема „Съвременен поглед към традицията“. Всички събития са при отворени врати и вход свободен. Концертите са от 20 ч. на пл. „Николай Гяуров“, а работилниците – от 16 ч. в ЦПЛР – ОДК – Велинград. Фестивалът е част от традиционните Велинградски празници на културата.

Началото е с фестивалната премиера на проекта JazzBoree, воден от вокалистката Савина Пламенова и пианиста Борис Петков. Те току-що приключиха подготовката на дебютния си албум „Молекулярна кухня“ – музикално меню от традиционни мелодии, поднесени с неочаквани съставки, смели аранжименти и много въображение. Проектът JazzBoree е създаден през 2024 г., за да даде нов живот на автентичните народни песни, като ги пресъздава чрез съвременен музикален почерк, с импровизация и в богата жанрова палитра. В състава са още Андрей Велков – барабани, Димана Крумова – беквокал, Георги Добрев – кавал, и Борис Таслев – бас. Една песен те ще представят съвместно с Вокална група „Велина“ с ръководител и диригент Ели Гикова-Саздова към НЧ „Отец Паисий – 1893“.

Оригинални нови песни, но и съвременни версии на златни български и световни хитове ще поднесат Теди Кацарова и BNBand във втория концерт за вечерта. Формацията, с която известната вокалистка работи, наскоро отбеляза първи рожден ден. Заедно с Дани Лазаров – вокал и пиано, Мариян Николов – бас, Алек Веждаров – китара, Илия Лазаров – пиано, и Димитър Рогачев – барабани Теди Кацарова ще поднесе в джаз, фънк, соул и боса нова стилистика шлагери, които всеки може да запее. Неустоимо чаровната вокалистка със своите музикални партньори в последните месеци създаде поредица от нови песни, които бързо се превръщат в хитове и ще звучат на фестивалната сцена. В концерта ще се включат млади таланти от ДЮВИШ „Звънче“ с ръководители Йорданка и Иван Казалиеви.

Специално за „Jazz Велинград“ Бигбенд Благоевград под ръководството на диригента Борис Янев подготви проект с вокалистката Румяна Коцева. С десетки хитове през годините и с редица престижни отличия, включително „Златен век“ от Министерството на културата и „Златна лира“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци, вокалистката ще поднесе в пъстра концертна програма големи световни хитове, но и записана от нея песен. В това изпълнение ще участва съпругът ѝ Апостол Апостолов – Толи, виден саксофонист, преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Проектът е значим и с това, че за първи път установява връзка на Румяна Коцева с града, за чийто културен дух много е допринесъл баща ѝ Златко Коцев като основател и първи ръководител на Фолклорен ансамбъл „Пирин“.

Другият вокалист в концерта е Лъчезар Кацарски – изявен автор и интерпретатор на песни, участник в разнообразни проекти на големи състави, сред които бигбендовете на Българското национално радио и на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, която той е завършил като студент на Стефка Оникян. Вокалистът е участник и в младежкия проект „Новините в джаза“ на Михаил Йосифов, носител е на награда от конкурса на Plovdiv Jazz Fest, финалист е в конкурса „Пролет“ на БНР. С Бигбенд Благоевград Лъчезар Кацарски работи още като гимназист. В този концерт ще звучат песни на няколко езика: български, английски и италиански.

Борис Янев основава Бигбенд Благоевград през 1993 г. Над 30 години формацията участва активно в културния живот в цялата страна, а солисти са ѝ били някои от най-големите имена сред българските и световните вокалисти и инструменталисти. Джаз, суинг, латино и фънк хитове ще слушаме в този концерт, в който ще се включат и два състава към ЦПЛР – ОДК – Велинград с директор Катерина Мирчева: Младежка музикална формация с диригент Емил Балабанов и Клуб по спортни танци „Импулс – 2002“ с ръководител Мая Кондарева.

И в двата фестивални дни ще се проведат открити уроци по музика и работилници с деца за усъвършенстване на музикалните им умения и за още по-дълбоко разбиране на музиката. Заниманията ще се провеждат от 16 ч. в ОДК и ще бъдат водени от лидерите на трите проекта: Теди Кацарова, Савина Пламенова, Борис Петков, Борис Янев, Румяна Коцева, Апостол Апостолов – Толи и Лъчезар Кацарски.

По-долу е пълната програма:

Община Велинград, Jazz FM, ЦПЛР – ОДК – Велинград

JAZZ ВЕЛИНГРАД

Фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите

Пето издание с тема: „Съвременен поглед към традицията“

15 и 16 юли 2026 г., вход свободен

КОНЦЕРТИ

пл. „Николай Гяуров“, 20 ч.

15 юли:

JazzBoree

Съвременен джаз поглед към българския фолклор

Савина Пламенова – вокал

Борис Петков – пиано

Андрей Велков – барабани

Димана Крумова – беквокал

Георги Добрев – кавал

Борис Таслев – бас

Със специалното участие на Вокална група „Велина“ с ръководител и диригент Ели Гикова-Саздова към НЧ „Отец Паисий – 1893“

Теди Кацарова и BNBand

Соул и фънк в оригинална музика, нови версии на златни български и световни песни

Теди Кацарова – вокал

Дани Лазаров – вокал и пиано

Мариян Николов – бас

Алек Веждаров – китара

Илия Лазаров – пиано

Димитър Рогачев – барабани

Със специалното участие на млади таланти от ДЮВИШ „Звънче“ с ръководители Йорданка и Иван Казалиеви

16 юли:

Бигбенд Благоевград с диригент Борис Янев и с гост-вокалисти: Румяна Коцева (премиера) и Лъчезар Кацарски и с гост-саксофонист Апостол Апостолов – Толи (премиера)

Нови аранжименти на джаз стандарти, български шлагери и латино танцова музика

Със специалното участие на състави към ЦПЛР – ОДК с директор Катерина Мирчева: Младежка музикална формация с диригент Емил Балабанов и Клуб по спортни танци „Импулс – 2002“ с ръководител Мая Кондарева

ОТКРИТИ УРОЦИ ПО МУЗИКА И РАБОТИЛНИЦИ С ДЕЦА

ЦПЛР – ОДК – Велинград, 16 ч.

15 юли: „Усъвършенстване на вокалното майсторство и подход към песента“

Водеща: Теди Кацарова

15 юли: „Пресъздаване на фолклора в съвремието“

Водещи: Савина Пламенова и Борис Петков

16 юли: „Умението да свириш в бигбенд и да пееш с бигбенд“

Водещи: Борис Янев, Румяна Коцева, Апостол Апостолов – Толи, Лъчезар Кацарски