Jazz FM празнува 24-и рожден ден с музикални примери за това как джазът променя живота – одухотворява, подкрепя, проправя път напред

Колкото повече слушаме джаз, толкова по-силно обикваме живота. Убедени в това, Jazz FM празнуваме на 17 септември 24 години от своето създаване и отправяме поглед към година, която ще ни отведе към отбелязването на четвърт век от създаването на единственото в България радио за джаз, соул, блус, фънк и световна музика. Изпълвайки ефира с красиви песни и пиеси, с интересни разговори с вдъхновяващи личности, радиото все по-активно присъства в културната среда в цялата страна със специални проекти, събиращи утвърдените артисти с млади таланти, като така отваря нови възможности за сътрудничества, предоставя на публиката незабравими преживявания и очертава перспективите към по-добър живот за цялото общество.

В празничния 17 септември в предаването „Джаз ден“ ще разкажем как джазът достига до все по-големи аудитории, включително чрез множеството инициативи на Jazz FM. Ректорът на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ проф. д-р Сава Димитров ще ни запознае с участието на студентите и преподавателите в празничния концерт на Столична община за Деня на София, в който главна роля ще има Бигбендът на НМА. Солисти на състава ще бъдат Хилда Казасян, Васил Петров, Орлин Павлов, Михаела Филева. Ще слушаме музика от организирания от Община Велинград с инициативата и медийното партньорство на Jazz FM фестивал „Джаз Велинград“, на който тази година създадохме съвместно с Бигбенда на НМА проект със златните български песни от 50-те и 60-те. Разказвайки за джаз концерта за Деня на София, с Орлин Павлов ще споделим и слънчеви спомени от две негови летни изяви на събития, провели се с партньорството на Jazz FM – концертния цикъл „Остров на музиката“ в София и Фестивала на хвърчилата в Шабла. Професорът в академията Христо Йоцов ще разкаже за обучението на талантите и за заряда за творчество, който те получават във висшето училище. Големият музикант и обичан педагог е основен преподавател на организирания от Общински младежки дом – Шумен в партньорство с Jazz FM Младежки фестивал „Деца на джаза“, на който от 24 до 27 септември се събират около 30 ученици от цялата страна. Как израстват младите артисти с джаза ще бъде темата на интервюто с вокалистката и вокален педагог д-р Доротея Люцканова, чиито възпитаници взеха главно участие в тазгодишното плевенско издание на организирания от Jazz FM Пътуващ фестивал „Джаз в цялата страна“, дал заряд на новия Фестивал на музиката „Децата и джаза“. Нейните ученици се изявиха и на сцена „Децата в джаза“ на Банско джаз фестивал, реализирана в партньорство с радиото ни. На финала на предаването китаристът Ангел Демирев ще сподели впечатления от водените от Jazz FM образователни работилници и съвместни изяви с млади таланти в Шумен и Велинград.

По случай рождения ден на Jazz FM в предаването „Следобедни импровизации“ за първи път официално за съвместно сътрудничество се събират двама от най-ярките, вълнуващи и провокативни български джаз вокалисти – Павел Терзийски и Петър Терзиев. В интервюто, направено от Таня Иванова, те разказват за своя път в музиката, за импровизацията и скоковете в неизвестното, както и за силата на човешкия глас. Специално за аудиторията на Jazz FM Павел Терзийски и Петър Терзиев изпълняват обичания джаз стандарт от края на 40-те години My Foolish Heart и бразилската класика P’ra Machucar Meu Coracao, добре позната в изпълнение на Стан Гец и Жоао Жилберто. Другата изненада в „Следобедни импровизации“ ще бъдат записи от предстоящия нов албум на легендарния пианист и композитор Кени Барън. Songbook ще бъде на пазара на 14 ноември от каталога на Artwork Records, а слушателите на Jazz FM ще бъдат едни от първите в света, които ще имат възможност да чуят музика от него. Със Songbook 82-годишният майстор на пианото сбъдва една своя голяма мечта да представи свои оригинални композиции като песни. Текстовете към произведенията са написани от талантливата Джанис Джарет, а записите са осъществени с участието на звездни вокалисти като Сесил Маклорин Салвант, Кърт Елинг, Катрин Ръсел, Джийн Бейлър и др.

В предаването „За албумите от техните създатели“ за рождения ден на Jazz FM ще поздрави екипа и слушателите Емил Тасев, представяйки дебютния си албум като лидер Tesseract. В Singin’ & Swingin’ Мирослава Кацарова ще ни поведе на пътешествие с албум на Стейси Кент, в който акцент е разказването на истории. За джаза като празник ще е музикалният избор на Емил Войников в All-Time Jazz Masters. Специалната програма ще продължи и в следващите дни. В четвъртък в предаването ни музика на живо „Джаз емоции“ ще слушаме изпълнения от концерти, организирани от Jazz FM или проведени в партньорство с радиото. Рождения ден ще отбележим и с празнично издание на Jazztronica с Младен Димитров в петък.