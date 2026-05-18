Jazz FM получава „Златно перо“ в годината, в която отбелязва четвърт век от създаването си

Jazz FM е сред носителите на престижната награда „Златно перо“ през годината, в която отбелязваме четвърт век от създаването си. Отличията, връчвани от Cantus Firmus и галерия „Макта“, ще отбележат приноса на още значими институции по повод техните годишнини – Националната художествена академия на 130, ММФ „Варненско лято“ и кино „Влайкова“ на 100, НДК на 45, радио Z-Rock на 20. Това е 31-ото издание на церемонията и тя ще се проведе на 19 май от 19 ч. в City Mark Art Center при вход свободен. Сценарист и водещ е оперната прима Гергана Николаева, а неин партньор на сцената е журналистът Симеон Иванов от сутрешния блок по БНТ. За четвърта поредна година събитието е самостоятелна проява в Календара на културните събития на Столична община.

През тази година със „Златно перо“ ще бъде отличен джаз музикантът Димитър Карамфилов, оперната певица Светлина Стоянова, диригентката Диляна Лазарова, актрисата Койна Русева и актьорите Павел Попандов, Явор Милушев и Иван Бърнев. Наградата ще получат и режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, писателката Виктория Бешлийска. Ще бъде почетен приносът на представители на важни институции – заместник-кмета по културата на Община Бургас – поетесата Диана Саватева, директора на ДТ „Гео Милев“ – Стара Загора Светла Тодорова, председателя на Съюза на българските музикални и танцови дейци – тромбонистът и педагог Станислав Почекански. Останалите носители на отличието през тази година са: Бойко Василев – журналист, Любомир Савинов – художник, Людмила Иванова – музикален педагог, Димитър Пампулов – писател и изкуствовед, Веселин Маринов – поп певец.

Пред публиката ще бъде представена и художествена програма, която съчетава различни жанрове – от класика до фолклор и хорово изкуство. На сцената ще се изявят Хор на Софийските момчета и младежи с диригент Александър Митев, млади таланти от Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София, както и Академичен фолклорен хор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с диригент Ваня Монева. Церемонията ще бъде заснета и излъчена по Българска национална телевизия в дните около 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и култура, давайки възможност на зрители от цялата страна и извън нея да се докоснат до атмосферата на празника.

Под формата на изящна брошка, наградата „Златно перо“ се връчва ежегодно на изявени творци и институции от различни области – литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино и журналистика. Тя е признание за високи художествени постижения, принос към духовния живот и съхраняване на културните ценности. Публиката също има своята роля в избора на един от носителите на отличието. Чрез гласуване, организирано от Радио Класик А, слушателите определят един от лауреатите. През годините носители на отличието са били такива джаз величия като Мими Николова, Лиана Антонова, Емилия Маркова, Кирил Дончев, Антони Дончев, Христо Йоцов, Стоян Янкулов – Стунджи, Ангел Заберски, Васил Петров, Михаил Йосифов, Вили Стоянов...