Яна Делирадева и Валентина Георгиева за Хорова академия за непрофесионалисти: заедно, по-щастливи и по-добри, с нещо красиво в живота, посяващи добри семена

Хорова академия за непрофесионалисти създава Sofia Art Institute. Основателят Венета Нейнска кани за диригент Яна Делирадева – диригент на „Детска китка“ в Пловдив. Всяка от тях харесва професионалните изяви на другата и от няколко години замислят обща инициатива. През лятото Венета Нейнска ѝ се обажда с предложението да направят Хорова академия. „И аз просто ахнах, защото такава идея в моята глава се върти от доста време.“ – разказва Яна Делирадева в интервю по Jazz FM. Тя кани да се присъедини Валентина Георгиева, ръководител на „Черноморски звуци“ в Балчик. Трите оформят идеята – в академията ще могат да участват и възрастни, и деца, които редовно да репетират по групи, да имат концерти и да правят записи в състав, който да издигнат на високо артистично ниво.

Тази идея ще даде възможност за изява на творческия импулс и ще свърже в хармония. „Много е ценно за обществото ни да бъдем заедно. Каним хората да почувстват енергията на това да пееш в хор, ще усетят колко по-щастливи ще бъдат.“ – казва Валентина Георгиева. С ентусиазма на трите дами, които осъзнават работата в академията като мисия, ще преодолеем пречките и задръжките, вътрешни и външни, които досега са ни възпрепятствали да се изявим. Валентина Георгиева ни призовава да им се доверим: „Да дойдат без очаквания, с доверие към нас, че нещо красиво в техния живот ще се случи. А пречките, всичко, което ни спъва да реализираме идеите си, са само и единствено в главата. Това не ни е нужно. Нека всички дойдат с отворени сърца и с вярата, че всеки един носи изключителен потенциал и би могъл да го разгърне по-лесно тогава, когато е с хора като него в една общност.“ Яна Делирадева добавя: „С голяма лекота ще се случи това да използват гласа си като инструмент. Срещите ще са за споделяне, за освобождаване от ежедневието такова, каквото го имаме. А за децата ще бъде забавно. Мога да го гарантирам.“

В развитие на идеята с Яна Делирадева и Валентина Георгиева ще бъдат техни млади колеги – все още студенти или наскоро дипломирали се, с които двете диригентки ще споделят дългогодишния си опит. А това ще допринесе за цялостно развитие на българската хорова сцена, която ще докосне още повече хора с чудото на музиката. Яна Делирадева дава пример за благотворното въздействие: „Вчера имахме открита репетиция пред родители за нашите най-нови деца в „Детска китка“. Майка сподели, че откакто детето ѝ пее в хора, е подобрило резултатите си в училище, но и цялото си отношение към него. Изкуството облагородява, успокоява, вдъхновява, дава възможност за споделяне, дава чувството за принадлежност към общност.“ И посочва, че това са световни практики в нещо, което у нас е позабравено и имаме въпиюща нужда да правим. „Пеейки, хората стават по-добри. От началото на този творчески сезон ми се поднася възможността да работя с деца, които имат проблеми – говорни и емоционални, такива, които не могат да канализират енергията си. Самите родители интуитивно усещат и водят децата си при мен. Нека хората да дойдат, за да видят, че може да се случи нещо красиво в България. Могат да се посеят добри семена с тях самите. Не някой отнякъде, а те самите да го направят.“

Първата среща е в неделя, на 23 ноември, и ще се състои в арт пространството на книжарница „Хеликон“ на пл. „Гарибалди“. Заниманието с деца и младежи на възраст до 18 години ще е от 17 ч., а с възрастни – от 18:30 ч.