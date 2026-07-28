Ян Гарбарек и Тигран Хамасян са гости на лятното издание на Plovdiv Jazz Fest; Markovo Music Summer е със Светлина Стоянова, Мирослава Кацарова и Стефан Вълдобрев; наесен слушаме шест значими проекта

Тигран Хамасян и Ян Гарбарек гостуват в лятното издание на Plovdiv Jazz Fest. Следва музикален празник в село Марково – Markovo Music Summer, преди есенното издание на пловдивския джаз фестивал от 6 до 8 ноември. Организатор е Blue M на Мирослава Кацарова с подкрепата на Община Пловдив и на Министерството на културата. Летните музикални срещи идват след първото пролетно издание на Plovdiv Jazz Fest, което имаше образователна насоченост.

„То показа, че в България вече съществува много силна нова джаз вълна в лицето на новото джаз поколение – млади артисти, певци, инструменталисти, които са вече научени, наясно са с основите на джаза, минали са отвъд това – смели, силни, космополити. Имахме възможност да се докоснем до творчеството и отблизо да се запознаем с философията и уменията на артисти като Гретчен Парлато, Майк Стърн, Лени Стърн, Давид Линкс, Пепи Славов – младши. Имаше майсторски класове и концерти. Сега продължаваме с тази силна вълна на интерес към лятното издание на Plovdiv Jazz Fest с концерт на 28 юли на Тигран Хамасян, който пристига със своя квартет, за да представи част от пиесите от последния си албум, появил се през февруари –The Standart. Често наричат Тигран Хамасян гений. Той започва своята кариера още от съвсем малък – 6-годишен. На 11 години започва да композира, а на 16 печели престижния конкурс към Монреал джаз фестивал за най-добър млад джаз пианист. Той има и одобрението, и похвалите от артисти като Хърби Хенкок и Брад Мелдау. Тигран Хамасян не иска да се съобразява с границите между жанровете и има съвсем бунтарски подход към това да свърже в едно арменската фолклорна музика с джаз импровизациите и с рока.“ – описа предстоящото събитие Мирослава Кацарова.

Тя разказа, че това чувство за свобода Хамасян възприема от Ян Гарбарек, който е следващият участник в лятното издание на Plovdiv Jazz Fest. Пианиста с неговата група слушаме на 28 юли, а саксофониста и квинтета му с участието на Трилок Гурту – на 31 юли. Началото на концертите е от 21 ч. в Лятно кино „Орфей“. Последното гостуване на Гарбарек у нас бе също на Plovdiv Jazz Fest, но на есенното му издание преди няколко години. „Ще чуем музика, която ще продължи два часа и половина. Гарбарек е 79-годишен и в контраст с възрастта му получихме условие той да не свири по-малко от 150 мин. – тоест, той изобщо няма да се щади и ще раздаде всичко онова, което обожаваме при него. Защото вярвам, че моето поколение много силно е повлияно от неговата естетика, от неговата музика, от разнородните му колаборации с Кийт Джарет, Джон Маклафлин, Закир Хюсеин и така нататък. Гарбарек е белязал музиката си с първоначално хладния Север и след това – с приютяващия духовен Изток, което я прави много топла и човешка.“ – посочи Мирослава Кацарова.

Markovo Music Summer започва на 19 август с концерт на мецосопраното Светлина Стоянова, която пее в миланската Скала и във Виена, а сега ще я чуем на сцената „Панорамна 60“ в Марково с джаз триото на професор Христо Йоцов и с класическия квинтет „Пилекадоне“ на Мила Павлова. На 21 август също в двора на дома си в Марково Мирослава Кацарова ще пее с Мирослав Турийски и Начо Господинов. На 22 август в центъра на селото ще се състои обичайният единствен безплатен концерт, който ще представи Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ – група, в която са двама лауреати на Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest – Веселин Веселинов – Еко и Стоян Янкулов – Стунджи. Този концерт се провежда и с подкрепата на Кметство Марково и Община Родопи.

В първия уикенд на ноември – от 6-и до 8-и, за 12-и път ще се проведе есенното издание на Plovdiv Jazz Fest. Организаторите са поканили Аарън Паркс, а 100 години от рождението на Майлс Дейвис ще бъдат отбелязани със специален аудио-визуален проект, подготвен от Росен Захариев – Роко. Той е събрал All-Star група, която ще представи музиката на Майлс в хронологичен план, като ще разказва истории за него. На следващата вечер ще имаме възможност да чуем Дженк Ердоган с неговата група, а след това – новата звезда на вокалния небосклон на джаза Ема Смит. „Тя е сред онези нови вокални явления, феномени, които разтърсват социалните мрежи със своите импровизации, с изключително атрактивен начин на пеене и с ретро естетика, която много деликатно връща хората назад във времето към ХХ век. На фона на цялата умозрителна музика, която сме подготвили, тя ще донесе много свежест и много топлина със своите изпълнения.“ – посочва Мирослава Кацарова. Третата вечер ще бъде за вокалистката Елина Дуни и за Шай Маестро.

За приноса на Plovdiv Jazz Fest Мирослава Кацарова казва: „През годините се създаде много широка, хубава общност. И когато се събираме на тези празници на духа и на джаза, разбираме, че сме изпълнили до голяма степен онази мисия, която си поставихме в началото – а тя е да убедим хората, че джазът не е елитарна музика, която трябва непременно да се слуша в консервирана, херметично затворена среда, а точно обратното – джазът се отваря. Наблюдаваме как публика ни се подмладява за някои от концертите, за други пък тя остава онази достолепна, зряла публика, много лоялна. За нас е радост, че събираме различни, шарени хора и общности.“