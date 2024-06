Йълдъз Ибрахимова е специален участник в спектакъл с музика на балканските страни на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново

Музика на балканските страни поднася в спектакъл със специалното участие на Йълдъз Ибрахимова Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново. Идеята възниква миналата година. „Съчетахме музика от всички държави на Балканския регион, която е в различни стилове – и класически произведения от Владигеров и Енеску, обработки на фолклорни песни – български, румънски, сръбски, турска.“ – разказа в студиото на Jazz FM инициаторът и диригент на спектакъла Георги Патриков. „Всички тях съм записвала.“ – усмихнато каза Йълдъз Ибрахимова. „В един момент възникна въпросът кой би се вписал на-подходящо в една такава не проста задача. Тогава звъннах на Йълдъз и й представих какво мисля да направя.“ Йълдъз Ибрахимова ще изпее ромска песен от албума си „Марджанджа“, българска и турска песен. В спектакъла под режисурата на Христо Симеонов участват солисти, оркестър, хор и балет на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново. „Спектакълът докосва душата ти.“ – казва Георги Патриков. С тази негова идея той възкресява творческата история на Йълдъз Ибрахимова – получила класическо музикално образование и съчетавала в миналото пеенето с образи. Събитието е на 12 юни от 19 ч. в столичната зала „България“.

„Моето запознаване с музиката тръгна, когато бях на 6 – 7 години в детската градина. Имахме много добра учителка, която много ни пееше. Но научих много песни и от майка ми, която имаше прекрасен глас. Вкъщи непрекъснато се пееше. Музиката не бе за момента, да си идва и да си отива. У дома се слушаше и класическа, и джаз, и народна музика, което ми даде много добра основа, за да мога и много лесно да вляза в Музикалното училище. Като завърших, влязох в Консерваторията, където положих основите на класическото пеене. Тогава не съм си мислела че ще правя това, което се превърна в мой стил – смесване на класика, джаз и други видове музика. За мен това бе като игра, спонтанно, да видя какво се случи. И до днес съм така.“ – разказа Йълдъз Ибрахимова. Следа върху нея остава и над 20 години работа като музикален редактор в БНР, където слуша най-новите изпълнения от целия свят.

Нейната музика е много образна, извиква цветни картини в съзнанието. В много ранен момент на своята дейност тя импровизира върху картини. „Имах момент, в който не ми стигаше само да се занимавам с музика. От детска възраст бяха започнала да рисувам. Отвътре ми е идвало да правя нещо по-различно. Няколко художника започнаха да ме насърчават и полека тръгнах в тази посока. Нямах намерение да ставам художник. Взимайки уроци по рисуване, доста се бях амбицирала и ме приеха едновременно в Консерваторията и Художествената академия. Баща ми ми каза, че пътят ми е музиката. Но пък това ми даде идеята да правя концерти, започвайки от зала „България“, с пианист или с трио с голямо опънато пано, на което художник рисува, докато ние музицираме – вдъхновение, което му даваме да изкаже своите чувства чрез багрите. Имаше и балетист и балерина, случваха се страхотни изблици на емоция, тогава се прегръщахме и танцувахме. И хората от публиката бяха влезли в същия дух. Исках да съчетая различните видове изкуства. В понеделник в театрите нямаше представления и даваха сцените за музика и по-различно изкуство. Направих много такива концерти. А преди това а пленер сред красивата природа в силистренско пред мен имаше 6 – 7 художници, които бяха опънали платната си и аз пеех с музиканти. На хората им беше много интересно – музика, танц и рисуване, най-вече – да се импровизира в момента. Това бе незабравимо. Друго е, когато си на сцена и знаеш, че имаш рамки. А пленерът те кара да летиш нагоре. Всичко на сцената е спонтанно, емоцията на момента, която кара и хората да се чувстват освободени. Сред природата емоцията е още по-силна.“ – описа преживяването Йълдъз Ибрахимова.

Откъде идва свободата, когато запее? „Аз се чувствам много свободна, когато пея. Отивам на друга планета, земята ми се струва, че е малка. Усещането е за огромна свобода…“

Георги Патриков и Йълдъз Ибрахимова не се познават до момента, в който започват работа по този проект. „Аз само знаех всички красиви неща, които е правила на запис и неща, които съм чувал за нея от познати и приятели. Когато се запознаеш, виждаш, че е човек безкрайно широк и безкрайно красиво представя всичко на сцената. Вдъхновяващо е за целия ни състав да работим заедно. Нещата стават с лекота, за нищо не сме се замисляли, всичко се излива, публиката ще го усети на нашите концерти.“ – подготвя ни за предстоящото със своята силна емоция Георги Патриков. „Въпросът е да си направим удоволствието, да бъдем заедно с вас и с публиката.“ – добавя Йълдъз Ибрахимова. Георги Патриков потвърждава: „За всеки музикант е разнообразие да направи нещо ново, да се срещне с друг добър музикант, ние постоянно се учим един от друг, когато вълните се напаснат, си предаваме енергия. Още когато Йълдъз стъпи на сцената на първата репетиция, бе удоволствие. Много се гордеем с това, което се получи. Искаме да го покажем на много сцени. На хората ще им хареса.”

Спектакълът „Балканика“ ще бъде представен в Пловдив на 13 юни, в Бургас – на 14 юни, в Шумен – на 18 юни, в Разград – на 19 юни, и в Търговище – на 20 юни. Събитието в София е част от „Софийски музикални седмици“, провеждащи се с партньорството на Министерството на културата, Столична община, Софийска филхармония. Jazz FM е медиен партньор.