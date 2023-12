Изложбата „Преплетено“ на Даниела Тодорова с многопластовост от послания, изображения, елементи, сънища, предчувствия, спомени и мечти

Чистота на възприятията и на чувствата, чистота и светлина в изложбата „Преплетено“ на Даниела Тодорова за връзките между нас и нашите връзки със света. Творбите са изложени в галерия „Сердика“ на ул. „Цар Самуил“ № 90Б на Женския пазар – на метри от родния дом на художничката в квартал, който тя безкрайно обича и в чието бъдеще вярва. „Всичко е причинно-следствени връзки, даже една среща, една дума, един жест в живота могат да отключат нова посока, с тях може да се преобразиш.“ – коментира авторката в интервю по Jazz FM. „Показвам многопластовост от послания, изображения, елементи, сънища, предчувствия, спомени и мечти. Всичко, което съм аз.“ – описва Даниела Тодорова творбите, които излъчват усещането за предопределеност. „Дълбоко вярвам в съдбата, в посланията на Вселената. Всичко тук е свързано с моите невидим връзки с културите, които обичам и които съм познавала, дори преди да се докосна на живо до тях, и с огромната ми любов към естествените и прости неща в живота, които те правят щастлив. Няма по-голямо щастие от това да си на точното място в точното време с точния човек и да преживяваш вълшебното чувство на обич, хармония, сързерцание и принадлежност.“ – посочва художничката. Тази принадлежност ни отваря към света и отваря света към нас.

Отправна точка към произведенията в изложбата е творбата „Преплетено“, която е в първата ѝ изложба в галерия „Средец“ от нейната юбилейна 2023 г. „В нея символично показвам визуално връзките през едно сплитане. Плитката е елемент, който носи дълбоки пластове на култура, познание и емоционална рекакция в живота ти.“ – казва авторката. И започва с произведенията си да разказва за своите емоционални търсения и връзките си с културите на Япония и Аржентина. Тук са и хартиените дървета, които бяха част от оформлението на сцената на организираната от Jazz FM премиера на автобиографичната книга на Димитър Симеонов „Живея за музиката“. А хартиените ангели в нашия офис продължават да ни закрилят и да ни носят светлина. Самата Даниела Тодорова казва, че една от важните ѝ връзки е с Jazz FM.

„Преплетено“ можем да разгледаме до 13 януари в галерия „Средец“ от 11 до 18 ч. от вторник до неделя включително. А на 17 декември от 14 ч. специално подготвен пърформанс ще представят МИХАЕЛА – композитор, носител на награда за филмова музика, и Виктор Янакиев, който има силно влечение към музиката на Бах. Така визуалното изкуство и музиката ще се преплетат, както всички изкуства са в единение, материализиращи чрез нас света на духовното.

Изложбата „Преплетено“ е организирана от фондация „Аматерас“ съвместно с галерия „Сердика“, част е от „София хартиен арт фест“ и се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Столична община и пазари „Възраждане“.