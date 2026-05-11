Изложбата „Построено на геометричен принцип“ обединява визуални изкуства, музика и архитектура

Изложбата се фокусира върху фрагмент от историята на изкуството у нас, разказан под формата на визуално есе. Интерпретация на духа и общия естетически и културен фон на следвоенния ХХ век у нас – съвместна работа на специалисти от различни професионални области. По думите на Мила Минева в изданието към проекта: „Възможност за утопия и колективен проект във време, което се е отказало от колективни проекти“.



Иван Кънчев, Без заглавие, 80-те години на ХХ век, керамика, ХГ „Христо Цокев”, Габрово, фотография: Цветан Игнатовски

Принос за осъществяването на изложбата имат доц. д-р арх. Анета Василева, д-р Мила Минева, Даниела Радева, Теодор Илиев, проф. д-р Илия Граматиков, Николай Събев (N:Mode) и др. Повече показаното в „Построено на геометричен принцип“ в студиото на Jazz FM разказаха изкуствоведът Теодор Илиев и Николай Събев (N:Mode) - DJ, артист и част от кураторския състав на събитието. Интервюто на Таня Иванова с тях може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

В рамките на изкуствознанието и музейните практики темата стеснява фокуса от понятието „формализъм“ от близкото минало към едно от отклоненията от академичната форма – процесите на геометризация. Изложбата целенасочено показва геометрията заедно с фигуративното. Защото в тоталитарно време „геометричната абстракция“, както я разбира светът на изкуството, е по-скоро утопия.



Иван Кирков - Разрив, 1977 г., маслени бои, СГХГ, фотография: Цветан Игнатовски

Експозицията предлага широк диапазон произведения – живопис, графика, текстил, плакат, архитектурни чертежи, звукова интерпретация на темата в музикален микс от DJ N:Mode, учебни задачи по архитектура и дизайн на студенти и ученици. Съпътстващото двуезично издание с текстове и репродукции съдържа разширен разказ на съдържанието и е замислено да послужи като пътеводител за изложбата.

На основната снимка: Асен Ушев - Струг, до 1978 г., смесена техника, платно, ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, Кюстендил, фотография: Цветан Игнатовски