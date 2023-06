Изложбата „Градска археология V“ на Леонардо Готлейб: градът в търсене на развитие, при което съхраняваме природата

Тъканта на града е в изложбата „Градска археология V“ на аржентинския художник Леонардо Готлейб. Към небето се устремяват солидни конструкции, човекът завладява нови и нови пространства и ги подчинява на своите стремежи за развитие, носещо печалби. И когато изглежда като че това никога няма да спре и природата ще я изгубим безвъзвратно, възкръсваме с шанс за нов живот – по-мъдри, по-осъзнаващи нуждата от съхранена околна среда.

Като предупреждение за мегаполисите и червена светлина за тяхната връзка с природата описва своите творби Леонардо Готлейб в интервю по Jazz FM: „Те са създадени с тази цел – да бъдат като призив за опазване на околната среда.“ На първо място трябва да уважаваме природата, убеден е авторът: „Да знаем как да открием равновесието между науката, културата и технологията. Не всичко е печалба. Трябва да имаме поглед, който минава през сърцето, да знаем как да се свързваме с останалите човешки същества, а за това е много важно да знаем как да уважаваме нашата Майка природа. Климатичните промени чукат на вратата и трябва да знаем как да опазим планетата. Никога няма да се уморя да говоря за това.“

Градовете много често ни притискат и потискат духа. А в неговите произведения виждаме търсене на стабилност, равновесие, полет, прераждане. Как да остане висок духът? „Трябва да се поддържа диалогът, да останем с отворени сетива и умове, за да виждаме знаците. Градовете имат все по-големи изисквания за развитие, които обаче са голяма заплаха. Затова винаги трябва да се внимава за климатичните промени и опазването на природата.“

Леонардо Готлейб използва техниката от Средновековието – ксилография – гравиране върху дървена матрица. Така навремето е създадена първата книга и се демократизира знанието, което вече достига по-лесно до хората. „Със създаването на печатната преса на Гутенберг ксилографията се освобождава от отговорността да бъде разпространител на знанието, за да се превърне в една от най-красивите форми на изразяване.“ – казва художникът.

Изложбата „Градска археология V“ на Леонардо Готлейб можем да разгледаме до 18 юни в Триъгълна кула на Сердика – филиал на Регионален исторически музей – София и е част от „София хартиен арт фест“. Организатор на фестивала е фондация „Аматерас“, а съорганизатори на тази изложба – Посолството на Аржентина в България и Регионален исторически музей – София. Фестивалът се провежда с подкрепата на програми „Визуални изкуства“ на Министерството на културата, „Едногодишен грант 2022“ на Национален фонд „Култура“ и Календар на културните събития на Столична община за 2023 г.