Изкуството влиза във Вашия дом с Marquee TV – ексклузивно в EON от Vivacom

Летните вечери стават още по-вълнуващи с програмата на Marquee TV – премиум каналът за сценично изкуство, достъпен само в EON от Vivacom. Без да напускате дома си можете да се потопите в света на балета, операта, театъра, съвременните танци и джаза – с най-добрите световни продукции и изпълнители.

Програмата на Marquee TV превръща всяка вечер в празник за сетивата – от класически и съвременни балетни шедьоври до емоционални джаз концерти и визуално въздействащи танцови спектакли. Каналът представя вдъхновяващи истории, наситени с драма, елегантност и артистизъм – от емблематични заглавия като „Пепеляшка“ и „Червените обувки“ до изящни продукции като „Бовари“ и „Ориз“, които пренасят литературни и философски теми на сцената чрез танц и музика.

За любителите на класиката има нежни и креативни адаптации на любими приказки, а за почитателите на джаза – емоционални трибюти към великите имена на жанра с изключително сценично присъствие и музикална дълбочина.

Съдържанието на Marquee TV е подбрано така, че да бъде интересно, разнообразно и вдъхновяващо – независимо дали сте запален почитател на сценичното изкуство или тепърва откривате магията му.

С програмата на Marquee TV през август световното сценично изкуство е по-близо от всякога – достъпно, вдъхновяващо и разнообразно. Платформата предлага изживяване, което оставя спомен. А най-хубавото? Каналът е включен във всички EON пакети от Vivacom на позиция 480.