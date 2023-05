Иво Папазов, Антони Дончев квартет с „Ева квартет“ и Destino Tango Trio слушаме в трите концерта от Plovdiv Jazz Summer този август

С проекти, фокусирани върху импровизацията в българската традиционна и световната музика, ще разшири кръгозора ни тази година Plovdiv Jazz Summer – лятното издание на Plovdiv Jazz Fest, организиран от Blue M на Мирослава Кацарова. Концертите са от 4 до 6 август в Лятно кино „Орфей“ и започват от 21 ч. „Тази година темата е едноджазът и това, което се случва през последните десетилетия с границите между жанровете – всичко е така отворено и така спокойно си комуникира като музикални изказности и стилове.“ – отбелязва в интервю по Jazz FM Мирослава Кацарова.

Първият концерт е на един от най-силните представители на уърлд музиката с български фолклорни елементи – Иво Папазов – Ибряма, който ще свири със своя оркестър „Тракия“. Започнал творческия си път именно в Пловдив, той не е имал изява в града повече от 10 години. „Иво Папазов е един много отдаден на фолклорната традиция артист и виртуозен импровизатор.“ – посочи Мирослава Кацарова. Той повече от 50 години обединява ромската музикална култура, българския фолклор, турски, гръцки и балкански ритми, джаз и фънк. През 2003 г. Иво Папазов получи наградата на британското Би Би Си Радио 3 за уърлд музика с албума Fairground, а през миналата към списъка с отличия добави Голямата награда на Международния фестивал за уърлд и електронна музика – WOMEX 2022 Artist Award. През 2022 г. Иво Папазов отпразнува своята 70-а годишнина и стана носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ – Първа степен.

На 5 август е премиерата в България на проекта, вече представян по света, в който Антони Дончев със своя квартет музицира с „Ева квартет“ от „Мистерията на българските гласове“. Заглавието „7 Steps to the Mystery“ прави паралел с композицията Seven Steps to Heaven на Майлс Дейвис. „Очаква ни наистина райско преживяване.“ – коментира Мирослава Кацарова. Проектът е създаден с идеята на Антони Дончев да съчетае два свята на необятност – на българската традиционна музика и на импровизацията. Фолклорът е представен в най-чистата му форма през кристалните гласове на дамите от „Ева квартет“, към чиято звучност добавя квартетът на Антони Дончев с Павел Терзийски (глас и електроника), Мартин Хафизи (ударни инструменти) и Пантелис Стойкос (тромпет), който специално се включва в пловдивския концерт.

На 6 август Destino Tango Trio ще ни отведе в света на тангото с артисти от България, Испания и Аржентина. „Става дума за може би един от най-сериозните и успели композитори и пианисти – Людмил Ангелов, който е поканил двама впечатляващи артисти – Кристина Вилалонга – вокалистката на Gotan Project, и Виктор Вилена – бандонеон.“ – описа проекта Мирослава Кацарова. Gotan Project бе групата, която направи аржентинското танго част от младежката култура, поставяйки го на основата на съвременната електронна музика. След прекратяването на дейността на формацията Вилалонга продължава да пее своите песни в акустичния формат, който ще чуем в България. Световната критика се изказва възторжено за бандонеониста Виктор Вилена. А любовта на класическия пианист Людмил Ангелов към тангото е добре известна и е намирала своята реализация в различни проекти, включително в квинтета „5/4 Tango“ с музиката на Астор Пиацола. Проектът Destino Tango Trio е създаден под продуценството на Българския културен институт в Париж. Гостуването на Destino Tango Trio се реализира с подкрепата на Посолството на Кралство Испания в България.

След това Plovdiv Jazz Summer продължава в с. Марково до Пловдив с два концерта на 25 и 26 август, първият от които е на Хилда Казцасян с Васил Петров, Теодосий Спасов, Живко Петров, Христо Йоцов, Михаил Йосифов. Тази двудневна програма фестивалът поднася със специално внимание към всички, които обичат да преживяват музиката в различен контекст, отбелязва Мирослава Кацарова: „Да слушаш тази музика под открито небе, на чист въздух, близо до планината, е истински празник на духа.“ И истинско блаженство.

Миналата година темата на концертите от Plovdiv Jazz Summer в Пловдив бе жените вокалистки, а концерти изнесоха Мирослава Кацарова, Белослава и Розалия де Соуза. „Музиката много зарадва пловдичвани, лятното кино бе пълно с шарена, различна публика. Това показва, че джазът в днешни дни е много отворена музика, много свободна, не ни ограничава и не е елитарна. Хората могат да танцуват, да мечтаят, да се отнесат и да изпият един коктел и така да почувстват истинската лекота на лятото.“ – връща се към случилото се Мирослава Кацарова. В Марково концерт изнесе Теодосий Спасов, който свири с джаз музиканти от Пловдив. „Стана много хубав празник, събраха се около 2 000 души, които бяха пътували до тук. Това е много хубаво във връзка с децентрализацията на културата. Показваме смислена музика там, където по-рядко се случва нещо подобно.“ – подчерта значимостта на събитието Мирослава Кацарова. За другите концерти тя отвори вратите на дома си: „Превърнахме двора на нашата къща в прекрасна концертна зала под открито небе – с осветление и брилянтен звук, с килими. Rhodopology на Димитър Льолев направи пробив в пространството и времето. Дани Белчева превърна градината в лятно, безметежно, изпълно с мечтание пространство.“

Plovdiv Jazz Summer се провежда с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар за 2023 г. Събитията в с. Марково се осъществяват в партньорство с кметство Марково. Вече са ясни датите на Plovdiv Jazz Fest – от 27 до 29 октомври, а Мирослава Кацарова отново подготвя селекция от първокласен световен и български джаз, който ще слушаме в Дом на културата „Борис Христов“.