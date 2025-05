Ивайло Захариев от БАТН за бъдещето на Централна минерална баня: „Трябва да се започне отнякъде, за да не губим още години от тези, които вече сме изгубили.”

Преди дни беше подписан Меморандум за възстановяването на Централна минерална баня в София като общински термален градски център. В ефира на Jazz FM по темата разговаряхме с архитекта Ивайло Захариев от Българската асоциация за термално наследство, който обясни значението на този документ така: „За нас Меморандумът е много важен на първо място заради това, че тази кауза обедини всички партии в Столичния общински съвет. Целта на меморандума е отново да сложим Централна минерална баня на масата, защото в днешно време много се говори за wellness, за релакс. Всеки софиянец през уикенда се опитва да избяга на някакво топло минерално местенце, а тях ги има навсякъде в България освен в София. Това е едната основна цел на меморандума. Той е политически ангажимент за екшън план, така че да се поставят работни задачи за възстановяване на сградата като баня. В него е заложено кметът да организира работна група, която ще започне да следва този екшън план и да работи по възстановяването, като една от първите крачки е да се организира международен архитектурен конкурс и да е в максимално обозримо бъдеще, като имайте предвид, че с тези реконструкции, особено с паметници от национално значение, говорим за години. Така че самият процес за организиране на конкурса и одобряването му в Министерство на културата ще отнеме време, но все пак трябва да се започне отнякъде, за да не губим още години от тези, които вече сме изгубили.” Ивайло Захариев уточнява, че Централната минерална баня вече не работи от 39 години, а изворът под нея всеки ден излива един милион литра минерална вода. „Изхвърляме това количество в канала на града ни, за съжаление.“ – казва още архитектът. Той посочва, че този меморандум е едно пожелание за развитието на банята и че не става дума за класическа баня, а за съвременен термален център.

Неотдавна Българската асоциация за термално наследство създаде интерактивна карта на минералните бани в България – нещо полезно, което отдавна трябваше да бъде направено от българските институции. „Ние се занимаваме каузата за минералните води вече 8 години, като започнахме с нашия първи проблем, който тогава ни събра – именно Централната минерална баня. Всъщност през годините видяхме, че това не е проблем само на София, но и на България, защото започнаха да ни търсят общини, граждани от различни места, където е имало бани и са изоставени или има желание да се възстановят, но не знаят как. Впоследствие решихме, че това е един национален проблем и затова направихме и организацията като българска асоциация за термално наследство, а не софийска, например. В годините установихме, че има много примери за бани, за които даже и ние не знаем и много хора започнаха да питат къде има бани, кои работят, как работят и каква е водата. Събрахме доста голяма информация. В България има около 120 бани, може би малко повече, от които само 50 работят. От 50-те работещи добре работят само 20-30 бани. Картата е на сайта ни thermalassociation.bg Там може да проследите в региона, в който пътувате, къде наблизо има работеща минерална баня, да видите качествата на водата, да проверите дали има мъжко и женско отделение и кога работи обектът.“ – разказва Ивайло Захариев. Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.