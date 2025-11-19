Истории за уязвимост, разказани от популярни български мъже в изложбата „Чуй гласа ми“

До 2 декември в галерия Monument (ул. „Съборна“ 3) за четвърта поредна година популярни български мъже разкриват чрез изкуство своята уязвимост в „Чуй гласа ми“. Този път изложбата представя нови участници, нови гласове и нови форми на изкуство. Целта на организаторите от фондация Emprove е да нормализира все повече темата за мъжкото психично здраве и да насърчи споделянето чрез примера на други мъже.

Тазгодишните участници в изложбата са: легендарният музикант Васко Кръпката, световноизвестният парапланерист Веселин Овчаров, актьорът Владимир Зомбори, водещият Драгомир Симеонов, докторът чудо, помогнал на хиляди жени, Иван Сигридов, рапърът и креативен директор Илия Григоров, актьорът и влогър Стефан Попов – Чефо и големият театрален режисьор Явор Гърдев.

Портретите в „Чуй гласа ми“ са запазената марка на изложбата. Те са дело на майстор-фотографа Павел Червенков. Гласовете на мъжете са уловени от Емилиян Гацов-Елби – композитор на театрална и филмова музика с богато творческо портфолио и множество награди, а визуалният артист Виктор Попов надгражда познатите форми на изложбата с видео портрети на участниците.

„Много харесвам една психологическа формулировка, че ние имаме един емоционален дом и много често емоционалният дом е това да се чувстваме зле. Тоест нашият ум обича да ни кара да се чувстваме комфортно в това да сме тъжни. И той във всякакъв момент на трудност бърза да ни вкара в този емоционален дом, да си отидем там, където е познато, където ние сме жертва и светът е нечестен. И мисля, че най-голяма смелост се изисква да излезеш, да пристъпиш извън този емоционален дом, да си кажеш: „Искам да си създам нов емоционален дом, различен от този досега, в който ми е било много лесно да съдя себе си, да съдя хората около себе си, да съдя обстоятелствата, които ми се случват и да не живея все едно животът ми се случва, а да си го случвам, за което наистина се изисква смелост. По-лесно е да си страдалец, да си в пасивната роля и да не искаш промяна. И се изисква смелост да решиш, че всеки ден ще избираш ти в какво състояние се чувстваш и как да го случваш този живот за себе си.“ – заяви в ефира на Jazz FM психоложката Олга Минева, създателка на Emprove. Другият гост по темата за психичното здраве на мъжете и участник в изложбата „Чуй гласа ми“ - актьорът и влогър Стефан Попов – Чефо, допълни: „Смятам, че ние хората се подценяваме понякога. Аз съм убеден, че всеки един човек може да се справи с абсолютно всяка ситуация.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Олга Минева и Стефан Попов – Чефо може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Изложбата „Чуй гласа ми“ може да разгледате до 2 декември в галерия Monument.

За фондация Emprove

Мисията на Emprove е да повишава осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да променя обществените нагласи и да подкрепя жени и момичета, преживели насилие. Дейността на фондацията включва публични кампании за ранна превенция и осведоменост, безплатна психологическа и юридическа подкрепа, коучинг, обучения, групови терапевтични сесии, арт инициативи и изграждане на общността #ЖенитеSurvivors, която подкрепя други жени по пътя им към промяна.